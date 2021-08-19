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Москва вернула Киеву без рассмотрения ноту из-за поездки Лаврова в Крым

19 августа 2021, 19:40  •  89 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Россия призвала Украину перестать посягать на суверенную территорию нашего государства
Москва 17 августа без рассмотрения вернула Киеву его ноту протеста в связи с поездкой главы МИД России Сергея Лаврова в Крым, призвав украинские власти прекратить посягательства на территориальную целостность РФ. Об этом заявила официальный представитель нашего дипведомства Мария Захарова на традиционном своем брифинге.
Неудовольство киевского режима вызвало посещение министром иностранных дел страны в середине августа Судака, где он пообщался с участниками арт-кластера "Таврида". Именно там Сергей Викторович назвал "очередным шабашем" "Крымскую платформу", которую затеяли власти Незалежной, чтобы консолидировать мировое сообщество и помочь им "вернуть" под жовто-блакитные знамена полуостров.
"Нота была возвращена по причине наличия в ней неприемлемой терминологии, с помощью которой МИД Украины пытался поставить под сомнение российскую принадлежность Крыма", – пояснила Захарова журналистам.
Также она посоветовала украинскому руководству осознать, что Крымский полуостров с 2014 года является территорией Российской Федерации. Данный вопрос был окончательно решен на референдуме самими крымчанами "в соответствии с правом наций на самоопределение", закрепленное в документах ООН, ОБСЕ и самим законодательством Украины, подчеркнула спикер дипведомства.
Она отметила, что Москва в очередной раз призывает Киев "прекратить попытки посягательства на территориальную целостность" РФ. Захарова подчеркнула, что российская сторона и далее будет возвращать Незалежной все ноты протеста, которые касаются хоть Крыма, хоть других субъектов России.
Добавим, что представители киевского режима весьма эмоционально восприняли поездку Лаврова на полуостров, в частности, глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пожелал нашему министру "камней с неба".
Сегодня же президент соборной Владимир Зеленский в интервью для ряда отечественных и западных СМИ выразил уверенность, что когда Киев "вернет" Крым жители региона с радостью встретят украинскую власть, поскольку они ментально остались с Незалежной и с ее приходом на полуостров "вернется жизнь".

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