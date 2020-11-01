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Москва утихомирит Варшаву: чем обернется для России победа Байдена

01 ноября 2020, 15:35  •  107 • Политика
Джо Байден. Фото: Adam Schultz/ Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Отношения Польши и США могут ухудшиться, и это на руку РФ
Польша ведет свою политику в отношении России в соответствии с указаниями США. Однако если главой Белого дома после выборов 3 ноября будет избран Джо Байден, то Вашингтон не станет поддерживать столь дружественные отношения с Варшавой, что сыграет на руку России. Так считает американист Борис Межуев.
Политолог объяснил, что Польша, которую поддерживает действующий президент США Дональд Трамп, а также республиканцы, активно противостоит строительству "Северного потока – 2" и вмешивается в дела Белоруссии. Однако с демократами у власти США Польше придется умерить свой пыл.
Эксперт подчеркнул, что Варшава для Байдена неприятный союзник, ему придется надавить на нее через ЕС.
"И здесь Польша потеряет кураж, который приобрела сейчас, что особенно проявилось в свете белорусских событий",
– сказал Межуев порталу "Украина.ру".
Американист полагает, что Россия может воспользоваться ситуацией в таком случае и поставить Польшу на место. Межуев также считает, что Москве нужно продумать свою внешнеполитическую стратегию, основываясь на цивилизованном реализме. Если Россия покажет, что она сплоченное государство с прагматическим отношением к другим странам, то взгляд демократов на нее также изменится в сторону прагматизма, считает политолог. Сейчас же, по его словам, демократы рассматривают РФ как Соловья-разбойника.
Межуев также отметил, что приход Байдена к власти, поможет России развиваться. Эксперт сравнил пользу от победы демократа для Москвы с тяжелой физической нагрузкой для спортсмена, которая всегда предпочтительнее легкой.
Ранее Байден заявил, что Трамп боится российского президента Владимира Путина.

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