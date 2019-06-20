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Москва упрекнула США в «игре мускулами» на Ближнем Востоке

20 июня 2019, 14:24  •  45 • Политика
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что США продолжают наращивать конфронтацию на Ближнем Востоке. По его словам, в Москве с сожалением относятся к решению Пентагона отправить в регион зенитно-ракетные комплексы Patriot.
«Остается только сожалеть, что (...) США играют мускулами, демонстрируют решимость оказывать прессинг на Иран — страну, которая в последние годы неукоснительнейшим образом выполняет свои обязательства в рамках СВПД и до сих пор технически остается в рамках этой договоренности», — заявил дипломат журналистам в четверг, 20 июня.
Рябков выразил надежду, что действия Вашингтона не приведут «к возникновению искры, от которой разгорится пожар». «Дестабилизация настолько опасна, особенно в этом регионе, что, пока не поздно, всем тем, кто слишком безответственно, слишком легко относится к подобного рода шагам, пора остановиться», — приводит его слова «Интерфакс».
Накануне, 19 июня, стало известно об отправке США нового военного контингента на Ближний Восток. Он будет включать в себя комплексы Patriot, а также пилотируемый самолет-разведчик и беспилотники. Представитель Пентагона коммандер Ребекка Ребарич подтвердила «РИА Новости» данную информацию, отметив, что в регион также будет переброшено около 1 тыс. человек.
«США не добиваются конфликта с Ираном, но мы способны и готовы защищать силы США и наши интересы в регионе», — заявила она.
Отношения между США и Ираном обострились весной прошлого года после того, как американский лидер Дональд Трамп заявил о намерении Вашингтона выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по Ирану, который предусматривает отмену санкций против исламской республики в обмен на ее отказ от ядерных разработок. В дальнейшем на протяжении года Вашингтон неоднократно вводил ограничения против различных сфер экономики Ирана, а также против граждан этой страны.
2 июня этого года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что стремление США не допустить получения Ираном ядерного оружия безосновательно и вынуждает Тегеран оказывать сопротивление Вашингтону, который нарушил ядерную сделку. Он в очередной раз подчеркнул, что страна не стремится к получению ядерного оружия. 19 июня секретарь Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани заявил, что республика продолжит сокращать свои обязательства по выполнению ядерной сделки, но выходить из нее не будет.
Очередной виток напряженности в отношения между странами произошел 13 июня, когда в Ормузском проливе два танкера — норвежский Front Altair и японский Kokuka Courageous — подали сигналы бедствия. Предположительно, суда были атакованы торпедами. За атакой последовали взрывы и пожар. США обвинили в нападении Иран.

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