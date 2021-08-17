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Москва указала на закономерность в политике США: "Триллион в никуда"
17 августа 2021, 09:00 • 70 • Политика
Официальная Москва указала на закономерность в политике США и НАТО, которая проявляется в тех странах, куда они приходят. "Триллион потрачен в никуда", - отметил замглавы МИД России Александр Грушко.
По его словам, происходящее в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода войск США из этой страны.
"Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания?" - сказал он в беседе с "РИА Новости", отметив, что "триллион потрачен в никуда".
Грушко также напомнил о том, как ещё 20 лет назад заявляли о крепости альянса и о том, что "вместе пришли - вместе уйдём". Однако теперь "США сказали: "Довольно", и трансатлантическое единство "предстало во всей своей красе".
Замминистра добавил, что ранее Россия предлагала США вместе продумать порядок действий в случае эвакуации в кризисных ситуациях, однако Штаты высокомерно ответили отказом.
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