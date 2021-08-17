Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Так с Путиным ещё не говорили: Глава Крыма рассказал о необычном звонке
Мария Захарова о решении Польши: "Не могла поверить, что это не фейк"
Властям Афганистана выставили требование 67 стран. Кроме России
"Извините, это я ещё интеллигентно": Захарова разоблачила ложь о "...
Главная / Политика

Москва указала на закономерность в политике США: "Триллион в никуда"

17 августа 2021, 09:00  •  70 • Политика
Официальная Москва указала на закономерность в политике США и НАТО, которая проявляется в тех странах, куда они приходят. "Триллион потрачен в никуда", - отметил замглавы МИД России Александр Грушко.
По его словам, происходящее в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода войск США из этой страны.
"Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания?" - сказал он в беседе с "РИА Новости", отметив, что "триллион потрачен в никуда".
Грушко также напомнил о том, как ещё 20 лет назад заявляли о крепости альянса и о том, что "вместе пришли - вместе уйдём". Однако теперь "США сказали: "Довольно", и трансатлантическое единство "предстало во всей своей красе".
Замминистра добавил, что ранее Россия предлагала США вместе продумать порядок действий в случае эвакуации в кризисных ситуациях, однако Штаты высокомерно ответили отказом.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





70
Источник
Похожие новости
17 августа 2021, 00:45
Небензя выдал предупреждение четырём странам об афганских беженцах
17 августа 2021, 03:30
Украинцы записали казахов в союзники по Крыму
17 августа 2021, 00:45
"Американцев обманули": Обозреватель NI указал на хитрость Пакистана
17 августа 2021, 01:40
«Нигде больше в мире 8 часов лететь за $100 невозможно»
17 августа 2021, 03:30
Отпускница 1991 года развенчала миф о спецоперации возле дачи Горбачёва
17 августа 2021, 07:10
Эмоции Байдена приняла папка. Трибуна устояла - видео
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 августа 2021, 19:20
"Донецк ждёт приятный сюрприз": Украинский солдат заявил, что армия не хочет больше воевать
14 августа 2021, 10:25
Политолог о переговорах Путина и Меркель: "Москва поднимает ставки"
12 августа 2021, 08:55
"Это не просто провокация": Гости украинского саммита получили грозный сигнал из России
15 августа 2021, 00:10
Нардеп назвал "копеечный" откуп Германии от Украины: "Маленький инсайд"
15 августа 2021, 18:30
Кива обвинил в убийстве мэра Кривого Рога Владимира Зеленского
11 августа 2021, 10:00
Украина готовится к принятию отвоеванных у России земель
13 августа 2021, 02:20
Шарий одной фразой о Горбачёве вызвал бурю в соцсетях
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.