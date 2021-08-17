Москва указала на закономерность в политике США: "Триллион в никуда"

Официальная Москва указала на закономерность в политике США и НАТО, которая проявляется в тех странах, куда они приходят. "Триллион потрачен в никуда", - отметил замглавы МИД России Александр Грушко.

По его словам, происходящее в Афганистане является закономерным итогом на фоне вывода войск США из этой страны.

"Югославия, Ливия, теперь Афганистан. Разве могли быть другими ожидания?" - сказал он в беседе с "РИА Новости", отметив, что "триллион потрачен в никуда".

Грушко также напомнил о том, как ещё 20 лет назад заявляли о крепости альянса и о том, что "вместе пришли - вместе уйдём". Однако теперь "США сказали: "Довольно", и трансатлантическое единство "предстало во всей своей красе".

Замминистра добавил, что ранее Россия предлагала США вместе продумать порядок действий в случае эвакуации в кризисных ситуациях, однако Штаты высокомерно ответили отказом.