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В России посоветовали властям Незалежной обратить внимание на происходящее сейчас в Афганистане после бегства оттуда США

Постмайданные власти активно заговорили о ненужности Минских соглашений после того, как президент США Джо Байден на переговорах в Вашингтоне с украинским коллегой Владимиром Зеленским возложил всю ответственность за вооруженный конфликт в Донбассе на Россию. Однако отказ киевского режима от соблюдения договоренностей грозит серьезными проблемами.

Так прокомментировал "Ленте.ру" член Совета Федерации Сергей Цеков новый спич советника офиса украинского лидера Алексея Арестовича о том, что отныне Украина и лично пан Зеленский не висят "на крючке" Минских соглашений. Данное смелое заявление спикер киевской делегации в ТКГ по урегулированию в Донбассе сделал по итогам встречи в Белом доме.

"Хотелось бы добавить, что, хоть США и взяли на себя роль мирового жандарма, они не являются судьями, не им решать судьбу Минских соглашений. А Украине я бы посоветовал посмотреть на Афганистан и другие страны, которые на своем примере показали, что вмешательство американцев всегда заканчивается страданиями народа", – сказал сенатор.

По его словам, США выступают в роли провокаторов, а своими действиями они только разжигают ситуацию в шахтерском крае.

Цеков отметил, что украинская сторона в вопросе выполнения минских договоренностей не делает самого главного, а именно – не предоставляет Донбассу особый статус и не фиксирует его в законодательстве соборной. Во многом из-за этого в регионе продолжаются военные действия, считает политик.

По его мнению, Вашингтон не может быть судьей в вопросе выполнения Минских соглашений, а вот Украина обязана из выполнить, в ином случае, она "сильно пожалеет".

"Нельзя сначала подписывать документы такого уровня, а потом отказываться от своих слов", – подытожил член Совфеда.

Напомним, накануне пан Арестович в эфире одного из местных каналов сообщил, что больше не нет никакого "крючка" или, по крайней мере, на нем уже не находятся Незалежная и Зеленскоий. В связи с этим он послал "привет" главе МИД России Сергею Лаврову и президенту РФ Владимиру Путину. Одновременно "карамелька" отказался уточнять, как, когда и каким образом киевский режим объявит о выходе из Минских соглашений.

