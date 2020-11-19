|
Москва требует у Берлина ответа за "откровения" посла в Литве о Второй мировой войне
19 ноября 2020, 15:30 • 261 • Политика
Высказывание дипломата раскритиковали в МИД РФ
Заявление посла Германии в Литве Маттиаса Сонна о якобы истинной роли СССР во Второй мировой войне вызвало резко негативную реакцию в России. Официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова прокомментировала его на брифинге.
Она добавила, что на эти "откровения" подействовали антироссийские настроения, которые несколько десятилетий насаждают в своей стране литовские националисты. И назвала высказывание немецкого дипломата грубой и циничной провокацией.
В Москве ждут от Берлина объяснения этих слов. А также рассчитывают, что немцы будут четко дистанцироваться от подобных мнений, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Хотя, напомнила Захарова, в последнее время в ФРГ не раз приравнивали Советский Союз к фашистской Германии, когда говорили о причинах начала Второй мировой войны. И делают это, по ее мнению, чтобы снять с себя ответственность за преступления нацистов. Тем самым послевоенное примирение россиян и немцев ставится под вопрос.
Ранее на церемонии открытия памятника водоносу в Вильнюсе немецкий посол в Литве Маттиас Сонн сказал, что Красная армия освободила Германию. чтобы установить там "сталинское репрессивное правление". На его слова ответили в диппредставительстве России в этой прибалтийской республике.
Выразив серьезную обеспокоенность такой речью, в посольстве сделали ответное заявление. Немцам не пришлось бы устанавливать "никакое другое правление" в 1945 году, если за четыре года до этого германский фашизм не напал на СССР, завоевав до этого пол-Европы, сообщили российские дипломаты.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
261
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
18 ноября 2020, 16:35
|
18 ноября 2020, 02:50
|
13 ноября 2020, 03:40
|
15 ноября 2020, 05:10
|
16 ноября 2020, 01:20
|
14 ноября 2020, 09:55
|
14 ноября 2020, 02:35