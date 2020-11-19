Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карант...
"Это не мальчики-скромняги": Российские "скорпионы" разрушил...
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
Главная / Политика

Москва требует у Берлина ответа за "откровения" посла в Литве о Второй мировой войне

19 ноября 2020, 15:30  •  261 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Высказывание дипломата раскритиковали в МИД РФ
Заявление посла Германии в Литве Маттиаса Сонна о якобы истинной роли СССР во Второй мировой войне вызвало резко негативную реакцию в России. Официальный представитель Министерства иностранных дел нашей страны Мария Захарова прокомментировала его на брифинге.
Она добавила, что на эти "откровения" подействовали антироссийские настроения, которые несколько десятилетий насаждают в своей стране литовские националисты. И назвала высказывание немецкого дипломата грубой и циничной провокацией.
В Москве ждут от Берлина объяснения этих слов. А также рассчитывают, что немцы будут четко дистанцироваться от подобных мнений, подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Хотя, напомнила Захарова, в последнее время в ФРГ не раз приравнивали Советский Союз к фашистской Германии, когда говорили о причинах начала Второй мировой войны. И делают это, по ее мнению, чтобы снять с себя ответственность за преступления нацистов. Тем самым послевоенное примирение россиян и немцев ставится под вопрос.
Ранее на церемонии открытия памятника водоносу в Вильнюсе немецкий посол в Литве Маттиас Сонн сказал, что Красная армия освободила Германию. чтобы установить там "сталинское репрессивное правление". На его слова ответили в диппредставительстве России в этой прибалтийской республике.
Выразив серьезную обеспокоенность такой речью, в посольстве сделали ответное заявление. Немцам не пришлось бы устанавливать "никакое другое правление" в 1945 году, если за четыре года до этого германский фашизм не напал на СССР, завоевав до этого пол-Европы, сообщили российские дипломаты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



261
Источник
Похожие новости
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавшейся о помощи турков
19 ноября 2020, 01:45
Запад придумал, как заработать на Карабахе: Американцы и британцы тянутся к золоту Арцаха
19 ноября 2020, 07:15
"Я не буду пить русскую вакцину!": Гордон готов разбить телевизор из-за "рекламы" "Спутника V"
19 ноября 2020, 01:45
США выбили русских из большого спорта? Трагичные последствия "акта Родченкова" назвал Фетисов
19 ноября 2020, 11:50
Пусть отчитывается за каждый рубль: в России предложили закрутить гайки Лукашенко
19 ноября 2020, 10:55
Задержание Меня - сигнал Медведеву: Политтехнолог раскрыл подоплёку событий
Новости партнеров
 
Выбор дня
19 ноября 2020, 03:35
Американские демократы уже готовы напасть на Россию. Первые удары нанесены
19 ноября 2020, 01:45
Украине грозит "мясорубка" уже в следующем году - эксперт
19 ноября 2020, 07:15
Американцам раскрыли жуткую правду о "ковидной яме": "Ещё ни один паци...
19 ноября 2020, 03:35
"Вылечат в киевском дурдоме": Баранец поставил диагноз Украине, размечтавше...
19 ноября 2020, 01:45
Такого не было даже в 1990-е: В Туркмении с вечера занимают очередь, чтобы купить еды
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
18 ноября 2020, 16:35
Лавров намекнул на сенсацию, а Захарова расшифровала и добила: "Отвечать придётся..."
18 ноября 2020, 02:50
В Польше истерика: Денег нет, виноваты русские
13 ноября 2020, 03:40
У Трампа украли 2,7 миллиона голосов: Машины Dominion поймали на манипуляции результатами выборов
15 ноября 2020, 05:10
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, испугавшийся "Посейдона"
16 ноября 2020, 01:20
Цискаридзе блистательно ответил на вопрос о русском Крыме, напомнив о пролитой крови предков
14 ноября 2020, 09:55
Рагули и отребье в ожидании Кернеса. Новый политический расклад в Харькове
14 ноября 2020, 02:35
"Будет второй срок": Трамп отказался покидать Белый дом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.