Москва? Тегеран? Задавим санкциями! Американцы ищут "виновных" в провале военной операции Турции в Идлибе

Если Вашингтону надо кого-то обвинить, он обязательно найдёт за что. Снова из США донеслась надоевшая фраза "российская агрессия". Теперь о ней заговорили в контексте обострения ситуации в Идлибе и снова пригрозили "жёсткими санкциями".

"Тщательно спланированное решение России"

Именно это утверждает посол Соединённых Штатов в Анкаре Дэвид Саттерфилд. По его мнению, Дамаск не может стоять за военной операцией в провинции Идлиб.

"Это было тщательно спланированное решение России начать кампанию в Идлибе - в последней оставшейся зоне деэскалации", - сказал Саттерфилд во вторник на телефонном брифинге.

По его словам, ситуация обострилась из-за "российской агрессии", а сам "сирийский режим" (имеется в виду сирийская правительственная армия) на такую операцию просто не решился бы. Проведение кампании в Идлибе стало возможным благодаря "воздушной поддержке ВКС России".

"Спровоцировав" массовый исход беженцев в Идлибе к границам Турции, Москва якобы "пыталась заставить" Анкару принимать выгодные для себя решения", утверждает Саттерфилд.

"За последние два года все соглашения о прекращении огня с российскими гарантиями не приводили к желаемому результату, а лишь являлись передышкой для того, чтобы Россия возобновила кампанию", - приводит слова американского посла "Интерфакс".

В заключение Саттерфилд добавил, что ситуацию в Идлибе "необходимо стабилизировать", а также реализовать заключённое 5 марта в Кремле соглашение о прекращении огня.

США обвиняют: Тегеран поддерживает Асада

Иранские военные тоже принимали участие в наступлении сирийской правительственной армии, заявил участвовавший в этом же телефонном брифинге спецпредставитель США по Сирии. Эти обвинения Джеффри были довольно неожиданными.

"Мы видим, что не только Россия, но и иранцы, и "Хезболла", - уверяет спецпредставитель США.

Это прозвучало ещё более странно на фоне того, что Эрдоган вообще не упоминал о каком-либо вмешательстве в идлибскую ситуацию со стороны иранцев. А турецкие издания обсуждали, что в наступлении сирийской армии участвовали Отряды народной самообороны.

Тем не менее 1 марта Тегеран распространил заявление, в котором утверждалось: все иранские военные, которые находятся в Сирии, получили приказ не участвовать в военных операциях против Турции.

"Несмотря на то что турецкие войска находились в пределах досягаемости нашей артиллерии, мы отказались атаковать их", - говорилось в сообщении.

Санкции против Москвы из-за "российской агрессии в Идлибе"

США и их союзники могут ввести против России новые санкции из-за Идлиба. Об этом заявил спецпредставитель США по Сирии Джеймс Джеффри на брифинге по телефону из Брюсселя.

По его словам, санкции могут быть введены, если Россия и Сирия нарушат условия перемирия в Идлибе, которое установлено по итогам переговоров российского президента Владимира Путина и главы Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москве. Также спецпредставитель США по Сирии не исключил "другие действия".

Джеффри добавил, что страны НАТО рассматривают различные возможности, чтобы помочь Турции в Сирии. Среди вариантов помощи названы "военные, дипломатические, санкционные и медийные возможности". При этом спецпредставитель США почти полностью исключил отправку сухопутных войск в Идлиб, назвав это самой крайней мерой.

Достанется и Тегерану

Обвинения Ирана в поддержке и участии в наступлении сирийской правительственной армии в Идлибе, как считают эксперты, говорит о том, что Тегеран снова пытаются подвести под очередные санкции со стороны США.

И хотя уже и сегодня в отношении ИРИ действует немало ограничительных мер, новые санкции будут очень болезненно восприняты иранскими властями, особенно на фоне резкого падения цен на нефть, из-за чего не самые лучшие экономические перспективы Ирана стали приближаться к нулевой отметке.

Эрдоган и "уничтоженные "Панцири"

Вернувшись из Брюсселя, где президент Турции пытался уладить проблемы с ЕС, возникшие из-за резкого наплыва беженцев, он дал интервью журналистам, в котором сделал ряд "важных заявлений". Среди прочего Эрдоган повторил уже разоблачённый фейк об "уничтожении турецкими дронами ЗРПК "Панцирь" в количестве восьми штук. "Их стоимость очень высока", - похвалился президент.

"Мы уничтожили восемь "Панцирей" в Идлибе с помощью наших беспилотников. Их стоимость очень высока, это важные системы ПВО", - цитирует его слова телеканал NTV.

Между тем несколько дней назад Минобороны Турции распространило видеоролики с демонстрацией уничтожения двух "Панцирей" в Сирии и Ливии. И оба они оказались фейками и представляют собой компьютерную графику. Например, на это указывает то, что "обломки" ЗРПК, разлетающиеся в разные стороны, одной формы, то есть размер одной и той же копии обломков был просто масштабирован.

Различаются и следы шин от комплекса. Судя по видео, "Панцирь" уехал, после того как его "взорвали". Как отмечают некоторые интернет-порталы, это уже вторая подделка, опубликованная турецким оборонным ведомством за последнее время.

"Бумажные" победы Эрдогана

Министерство обороны России сообщило, что сведения об уничтожении восьми сирийских ЗРПК "Панцирь" беспилотниками Турции не соответствуют действительности. Итоговый счёт военной авантюры турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана подвёл военный эксперт Алексей Леонков.

По словам главы Турции, его армия уничтожила восемь ЗРПК "Панцирь", потеряв при этом 20 беспилотников, стоимостью от 10 миллионов до 30 миллионов долларов. Это уже тянет на повод открывать шампанское, отмечает эксперт. Однако даже эти самые восемь уничтоженных "Панцирей" оказались ложью.

"Все "победы" Эрдогана признаны бумажными", - комментирует Алексей Леонков в своём Telegram-канале "Мадуро - не дура".

Эксперт ссылается на официальное заявление Минобороны России. В нём говорится, что Турция преувеличила потери Сирии от своих атак. На самом деле в результате ударов беспилотников получили повреждения лишь два ЗРПК "Панцирь".

"В настоящее время завершается их восстановление", - уточнили в министерстве.

Осмелел через два дня?

Турецкая сторона оставляет за собой право на односторонние действия в Сирии. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Ультиматум озвучен спустя два дня после встречи с Владимиром Путиным.

Как подчеркнул политик, Анкара всё ещё заинтересована в достижении целей операции "Весенний щит" в том случае, если Москва не выполнит свои обязательства по урегулированию кризиса в сирийской провинции Идлиб.

"Мы заключили соглашение, чтобы урегулировать кризис в Идлибе без дальнейшего кровопролития. В противном случае мы продолжим идти по пути, который мы определили", - цитирует слова главы государства издание Anadolu.

Эрдоган доведёт мир до нового экономического кризиса?

Возобновление президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом военной операции в Сирии на фоне эпидемии коронавируса и падения финансовых рынков грозит миру новым экономическим кризисом. Такое мнение высказал экономист Алексей Лапушкин на своей странице в Facebook.

Речь идёт о резком падении нефтяных котировок, которое произошло в начале этой недели на фоне новостей о срыве сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти. Ситуацию на рынках также осложняет эпидемия коронавируса. Болезнь продолжает распространяться по миру стремительными темпами.

"Осталось Эрдогану под шумок возобновить военную операцию в Сирии", - пишет Лапушкин на своей странице в соцсети.

По его словам, все эти факторы грозят вылиться в новый виток мирового экономического кризиса.

Опасения политика не лишены оснований. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил с заявлением, что в случае нарушения Дамаском перемирия, установленного в провинции Идлиб в Сирии, Анкара отдаст приказ своим военным нанести ответный удар, сообщает Nation News.