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Москва сурово ответила президенту Эстонии на ее слова о "слабости" России

16 сентября 2020, 22:15  •  11 • Политика
Керсти Кальюлайд. Фото: Mihkel Maripuu, via www.imago-im/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Таллину напомнили о великой истории нашей страны и преодолении любых сложностей
Подобные заявления, которые сделала на днях президент Эстонии Керсти Кальюлайд, об "экономической слабости и плохой демографии" России и о том, что ее время "начинает подходить к концу", в Москве слышали на протяжении длинной истории государства. Такой ответ на "похоронную" речь эстонки дали в посольстве РФ в Таллине.
Там напомнили, что Русь пытались сломать в период татаро-монгольского ига, потом с Российской Империей не справилась армия Наполеона, затем бесславно завершили свой нацистский путь в пределы России в составе СССР войска Третьего рейха вместе с их "бесноватым фюрером".
"Списать нашу страну со счетов пытался президент США Барак Обама, объявив о том, что ее экономика "разорвана в клочья" санкциями", – говорится в сообщении дипмиссии в "Фейсбук".
Отмечается, что Россия, преодолевая тяжелейшие испытания, продолжает жить полноценной жизнью, успешно преодолевает брошенные ей вызовы. А вот много ли добился коллективный Запад, который ввел многочисленные санкции в отношении РФ, задаются вопросом с посольстве.
Наша страна мобилизовала внутренние ресурсы, занявшись импортозамещением. Зато экспортеры из Европы из-за рестрикций вынуждены были свернуть свою деятельность в России, потеряв "сотни миллиардов долларов и евро", указали российские дипломаты.
Они подчеркнули, что экономика самой Эстонии несет убытки, поскольку товарооборот между странами за период действия санкционных ограничений сократился почти в два раза (с $5,3 млрд в 2014 г. до $2,9 млрд в 2019 г.).
Помимо этого, несмотря на разные "карательные меры", Российская Федерация смогла провести на своей территории большие международные мероприятия и форумы, в том числе ЧМ по футболу в 2018 году.
"В общем, история России не раз убедительно опровергала многие катастрофические предсказания в отношении ее судьбы и ее будущего", – констатировали в посольстве, добавив, что с Москвой продолжают вести диалог для решения глобальных проблем в Европе.
Напомним, в понедельник, 14 сентября, Кальюлайд объявила Россию опасной страной для соседей, поскольку якобы она потеряла статус мировой державы, сообщает ERR. По ее словам, РФ хочет расширить империю, что является является "устаревшим мышлением", но у Москвы "закрывается ее окно возможностей". Экономически наша страна слаба и "чрезвычайно бедна в демографическом плане", резюмировала эстонка.

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