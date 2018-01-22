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Москва сожалеет об уроне "Минску-2" от действий Киева

22 января 2018, 14:39  •  115 • Украина

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Контакты президентов России и Украины имело бы смысл организовывать ради достижения конкретных результатов, пока же Москва лишь сожалеет о нежелании Киева имплементировать минские договоренности. "Любые контакты осуществляются ради достижения конкретного результата", - заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ на вопрос о необходимости встречи двух президентов.

"Сейчас, когда мы видим нежелание Киева идти по пути имплементации минских договоренностей, а наоборот - предпринимаемые шаги, которые наносят существенный урон перспективам реализации этих договоренностей, конечно, мы выражаем глубокое сожаление", - добавил он.

Песков также вновь опроверг озвученную рядом СМИ интерпретацию его слов о якобы имевших место непубличных контактах президента РФ Владимира Путина и украинского президента Петра Порошенко. "Я не говорил о непубличных встречах Путина и Порошенко, это абсолютно неверная трактовка моих слов", - подчеркнул он. По его словам, речь в ранее данном им интервью шла в целом о рабочем графике президента, "который изобилует мероприятиями, не выносящимися в публичную плоскость".

В воскресенье в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" пресс-секретарь президента РФ не подтвердил, что речь в настоящее время идет о каких-либо встречах Путина именно с Порошенко, а говорил о международных контактах в целом. "У президента огромное количество встреч, контактов, которые не носят публичного характера, о которых мы не сообщаем, это обычная практика. Рабочий день президента <...> гораздо более насыщенный и содержательный, чем это можно увидеть по телевизору. Поэтому, действительно, имеют место встречи, о которых мы не сообщаем СМИ", - отметил он. Ряд СМИ интерпретировали это как заявление о контактах президентов РФ и Украины, которые проходят непублично. В тот же день в интервью ТАСС Песков опроверг эту интерпретацию.

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