|
Москва советует США вести себя хорошо - Sohu
02 мая 2021, 06:25 • 141 • Политика
Авторы китайского интернет-издания Sohu полагают, что Москва советует Вашингтону вести себя хорошо. Сигнал русские передают через официальный Киев.
Москва направила Вашингтону недвусмысленный сигнал, обратившись к официальному Киеву. Так трактуют события авторы китайского медиапортала Sohu. Аналитики предприняли попытку расшифровать этот сигнал, а эксклюзивный перевод материала опубликовала "ПолитРоссия".
Китайские аналитики напоминают, что Киев постоянно взывает к помощи США в вопросах противостояния с Россией. Однако подмога не идёт. Есть лишь примеры демонстративных акций, например на днях в акватории Чёрного моря появился береговой катер Hamilton. Сам по себе он не представляет опасности для России, вероятно, поэтому министр иностранных дел Сергей Лавров и заявил, обращаясь к нашим украинским партнёрам, что не следует тешить себя надеждой на масштабную военную помощь Штатов.
Авторы материала, появившегося в Sohu, считают, что демонстративные действия США не способствуют улучшению отношений с Россией. И более того, могут лишь усугубить ситуацию. Поэтому Москва и направляет недвусмысленный сигнал Вашингтону, используя Киев как некоего посредника.
"Вашингтон не хочет идти на вооружённый конфликт с Россией, ведь США не готовы к полномасштабной войне, - добавляют журналисты, подчёркивая: - Москва напоминает об этом Вашингтону и советует хорошо себя вести".
Подпишитесь на нас
Загрузка...
141
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 мая 2021, 11:10
|
26 апреля 2021, 13:45
|
01 мая 2021, 03:50
|
26 апреля 2021, 07:20
|
28 апреля 2021, 08:50
|
27 апреля 2021, 21:50
|
26 апреля 2021, 15:35