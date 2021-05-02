Москва советует США вести себя хорошо - Sohu

Авторы китайского интернет-издания Sohu полагают, что Москва советует Вашингтону вести себя хорошо. Сигнал русские передают через официальный Киев.

Москва направила Вашингтону недвусмысленный сигнал, обратившись к официальному Киеву. Так трактуют события авторы китайского медиапортала Sohu. Аналитики предприняли попытку расшифровать этот сигнал, а эксклюзивный перевод материала опубликовала "ПолитРоссия".

Китайские аналитики напоминают, что Киев постоянно взывает к помощи США в вопросах противостояния с Россией. Однако подмога не идёт. Есть лишь примеры демонстративных акций, например на днях в акватории Чёрного моря появился береговой катер Hamilton. Сам по себе он не представляет опасности для России, вероятно, поэтому министр иностранных дел Сергей Лавров и заявил, обращаясь к нашим украинским партнёрам, что не следует тешить себя надеждой на масштабную военную помощь Штатов.

Авторы материала, появившегося в Sohu, считают, что демонстративные действия США не способствуют улучшению отношений с Россией. И более того, могут лишь усугубить ситуацию. Поэтому Москва и направляет недвусмысленный сигнал Вашингтону, используя Киев как некоего посредника.

"Вашингтон не хочет идти на вооружённый конфликт с Россией, ведь США не готовы к полномасштабной войне, - добавляют журналисты, подчёркивая: - Москва напоминает об этом Вашингтону и советует хорошо себя вести".