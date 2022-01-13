Москва сорвала госпереворот в Казахстане. Время предъявлять счёт за оказанные услуги

Россия одержала в Казахстане геополитическую победу. Теперь критически важно правильно расставить приоритеты, чтобы триумф не обернулся разочарованием.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев при поддержке России подавил попытку государственного переворота. Об этом он заявил на внеочередном саммите ОДКБ (Организации Договора о коллективной безопасности), об этом же свидетельствует тот факт, что смолкшие на улицах и площадях выстрелы загремели по кабинетам высокопоставленных казахских силовиков.

На самом деле переворот подавила Москва.

Ультранасилие в ответ на уступки

Начавшиеся 2 января протесты удивительно быстро встретили полное понимание со стороны властей. Уже 4 января Токаев пообещал снизить цены на топливо, а на следующий день отправил правительство в отставку. Шестого числа было принято решение о госрегулировании цен не только на газ, но и на бензин. Цена на газ была ограничена 50–55 тенге за литр. То есть глава государства полностью выполнил экономические требования протестующих и частично – политические.

Однако после этого протест почему-то не угас, наоборот – он радикально, словно по команде, усилился. Участники акций перешли к ультранасилию. Внезапно появившиеся группы погромщиков атаковали оружейные магазины и склады, разгромили и подожгли ряд административных зданий. В один день в Алма-Ате были сожжены мэрия, здание прокуратуры и офис правящей партии. Погромщики заняли редакции ведущих СМИ, захватили аэропорт. Начались вооружённые нападения на сотрудников полиции и разоружение военных.

Мирные акции протеста одномоментно превратились в уличные бои, проскочив обычную в таких случаях стадию нарастания напряжённости, в ходе которой правоохранители и протестующие некоторое время "бодаются" на улицах, не пуская в ход летальное оружие.

Предельная жестокость и решительность уличных боевиков, казалось, вогнали в ступор казахских правоохранителей. Полиция то ли не могла, то ли не хотела противостоять погромщикам, армейские части отказывались выходить из казарм.

"У нас лапки, помогите!"

Многие обозреватели отметили странность в действиях руководства Казахстана, а именно – полное отсутствие координации силовиков. За всё время погромов не было создано ни общегосударственного, ни регионального антикризисного штаба. Вдобавок власть не давала внятную информационную картинку происходящего. Позиция президента озвучивалась самим президентом. Весь остальной поток информации шёл от кого угодно, только не от официальных властей республики. Также не были назначены ответственные за стабилизацию ситуации в регионах. Иными словами, кризис в стране был, а персональная ответственность за его разрешение – отсутствовала.

Государственность Казахстана, без преувеличения, слиняла в три дня. Ключевые фигуры вели себя необъяснимо, складывалось ощущение, что руководство силовых ведомств просто разошлось по домам. Руководители областей и районов попросту сбежали, как и "отец нации" Назарбаев.

Оказавшись перед лицом уличной герильи, с полностью развалившейся системой управления, дезорганизованными и подавленными силовиками, Токаев принял два важных решения. 5 января он обратился к ОДКБ с просьбой помочь в нейтрализации террористической угрозы и в тот же день сместил с поста пожизненного главы Совета безопасности Нурсултана Назарбаева.

Хунты не случилось

Формально руководство ОДКБ решило отправить в Казахстан до 3600 военнослужащих из России, Армении, Киргизии и Таджикистана. Однако все контингенты, кроме нашего, имеют гомеопатическую численность и скорее символизируют помощь союзнику, чем реально её оказывают. Так, Минск отправил миротворческую роту из 103-й воздушно-десантной бригады сил спецопераций. Армения и Киргизия пообещали по сотне военных. Зато контингент России может оказаться существенно крупнее даже общей численности согласованного контингента. Источник в Минобороны сообщал, что общая численность наших войск в республике "не превысит 5000" человек. К настоящему моменту известно, что в республику введены подразделения 45-й бригады спецназа ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ.

Прибытие союзных контингентов показало казахским военным, что их не бросили, и одновременно убедило руководство МВД, что бежать на "запасные аэродромы" ещё рано. Лояльные президенту силы перешли в наступление. В Алма-Ату вошли военные части (предположительно подразделения 38-й и 35-й бригад ВДВ), в жилых кварталах разгорелись перестрелки с использованием автоматического оружия.

Так что это было?

Повышение цены на голубое топливо было явно в интересах людей, контролирующих экспорт углеводородов из страны – то есть клана Назарбаева. Популизм Токаева, решившего откатить ситуацию назад после первых протестов, мог быть воспринят семьёй елбасы как измена политического пасынка, поставленного "смотреть за хозяйством".

Если эта гипотеза верна, то именно окружение экс-президента, того самого, который "Старик, уходи!", дало отмашку на запуск погромов и радикализацию протеста. Это предположение хорошо объясняет развал системы управления и полную недееспособность силовиков, так как значительная часть из них имела самые прямые и непосредственные связи с заговорщиками. По этой же причине некоторые из них сейчас стреляются.

Снятием экс-президента Назарбаева Токаев окончательно аннулировал договор, который был заключён при транзите власти в 2019 году. Заявления о том, что елбасы добровольно сдал свои полномочия главы Совбеза, появились лишь через три дня после факта отставки, а в момент кризиса ни о чём подобном окружение экс-президента не сообщало.

Концепция заговора со стороны окружения Назарбаева хорошо объясняет, почему Токаев вынужден был использовать против погромщиков отдельные части, а не всю совокупную мощь силового аппарата республики (какой бы незначительной она ни была). И она же объясняет последующие репрессии и самоубийства.

В пятницу, 8 января, по подозрению в госизмене был задержан бывший глава Комитета нацбезопасности Карим Масимов. 10 января, когда во всём Казахстане был объявлен День скорби, стало известно о самоубийстве генерал-майора, начальника полиции Жамбылской области Жаната Сулейменова. Также покончил с собой один из руководителей Комитета национальной безопасности (КНБ) Азамат Ибраев. А бывший "отец нации" Нурсултан Назарбаев, что характерно, с самого начала беспорядков пропал в неизвестном направлении, молча отказавшись от "пожизненной" должности главы Совета безопасности.

Сообщалось и о задержании племянника Назарбаева Самата Абиша, также входившего или входящего в руководство КНБ. Позже эта информация была названа фейком, однако будущее Абиша по-прежнему крайне туманно.

Примечательно, что ещё 7 января доктор политических наук, дипломат и общественный деятель Казахстана Ермухамет Ертысбаев заявил, что КНБ скрывал информацию о существовании на территории республики тренировочных лагерей, в которых проходили подготовку боевики. Сам Токаев публично пообещал выяснить, почему правоохранители и спецслужбы оказались не готовы к такому развитию событий.

Окно возможностей для России

Сейчас ситуация под контролем. Россия ввела в страну свои войска, при этом сумев не запятнать их кровью. Теперь главное – суметь воспользоваться плодами нежданной геополитической победы – даже после объявленного вывода войск ОДКБ в десятидневный срок.

В настоящее время президент Казахстана – клиент Москвы. Именно в том смысле, который в это слово вкладывали римляне, – зависимый человек. Глава республики не имеет другой твёрдой опоры ни внутри страны, ни за её пределами. В течение многих лет Токаев был одной из многих фигур в экосистеме, отстроенной Назарбаевым. Но сейчас баланс сломан, фигуры сметены с доски, а сама она сброшена на пол. В стране изменилось буквально всё.

Предоставленный самому себе, Токаев займётся тем, чем на его месте занялся бы любой другой политик на первом этапе консолидации власти: преследованием заговорщиков и расстановкой на ключевые посты верных лично ему людей. А после – поисками выхода из зависимости от Москвы. Той самой многовекторностью, которой любил и умел заниматься Назарбаев.

Если Россия не возьмёт казахского лидера в ежовые рукавицы, то уже в ближайшее время он даст все возможные гарантии американскому бизнесу (тому самому, который досуха выкачивает недра страны), принесёт оммаж Лондону и начнёт заигрывать с Турцией.

Значит, предоставлять Касым-Жомарта Кемелевича самому себе нельзя.

Что с того?

Геополитическая ситуация складывается таким образом, что Москве пора начинать разговор с казахстанским обществом напрямую. В первую очередь – с русскими, которые за десятилетия назарбаевского евразийства были низведены до положения людей второго сорта. Пора выращивать русскую элиту Казахстана, создавать и патронировать в республике русские общественные организации, СМИ и политические партии.

Параллельно надо вести диалог с общественными силами, имеющими хоть какой-то ресурс, в том числе и с остатками назарбаевского клана, если Токаев не зачистит его под ноль (но других управленцев у него почти нет). Россия должна стать центром притяжения для самых разных сил республики.

Если это произойдёт, то Токаев, а равно и любой другой политик в этой стране, сможет в полной мере прочувствовать неумолимую силу слов "незаменимых людей не бывает". Любая попытка заигрывания с американо-британскими корпорациями или Великим Тураном будет пресекаться очередными выборами. Честность и объективность которых умело проконтролируют наши наблюдатели.

После случившегося придание русским и шала-казахам (обрусевшим казахам, не владеющим казахским языком) политической субъектности станет отличной прививкой от распространения в стране русофобского дискурса и националистических настроений. Федерализация Казахстана – идеальный вариант воплощения такой субъектности.

Решение этих задач станет залогом долговременного стратегического успеха и полноценного возвращения республики в орбиту влияния России.