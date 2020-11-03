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Москва собирает постсоветские земли под свою руку
03 ноября 2020, 11:35 • 115 • Аналитика
Если и суждено появиться «новому СССР», то отсчёт его появления будут вести с октября 2020-го. Программные заявления Сергея Лаврова по Казахстану и Сергея Шойгу по Белоруссии, выход на первые роли Виктора Медведчука на Украине – если суммировать эти события, возникает ощущение грядущих больших перемен. Ведь нам же не показалось, правда?
«Ущипните меня!» – подумалось автору этих строк, когда я дочитал до конца свежее интервью главы МИДа Лаврова. Так-то весь текст – дипломатические реверансы и тень на плетень, всё как обычно. Но в финале министр непринуждённо вынул из кармана и положил на стол бомбу. Русские (именно так сказал Лавров – «русские», а не «русскоязычные»!) должны почувствовать себя «вовлечёнными и в управление регионами Казахстана, и в управление государством». Подобных острых и чётких формулировок в новейшей истории российская дипломатия ещё не применяла.
Всё это могло бы показаться случайным эксцессом, но тут же аналогичное по прямолинейности заявление сделал и министр обороны Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. Так и сказал: мол, Москва «рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач». Обычно Шойгу дипломатничал и тщательно выбирал выражения, когда речь касалась взаимодействия с Минском по линии обороны. А тут – как отрезал. «Это что, подготовка почвы для введения российского ограниченного контингента с целью стабилизации политической обстановки в Белоруссии?» – интересуются коллеги из «Свободной прессы». Так ограниченный контингент уже там, «Наша Версия» сообщала об этом ещё в середине августа. В том-то и дело, что речь уже не об ограниченном контингенте. Теперь у нас в приоритете – защита всего Союзного государства. А не России или Белоруссии. Именно так и сказал Сергей Шойгу. Что ж, в интересное время живём!
Украина: возвышение Виктора Медведчука
(фото: Zuma/ТАСС)
Прошедшие местные выборы не только обозначили полный провал «слуг народа» – ни в одном более-менее крупном городе им не удалось победить. Заодно они укрепили позиции Виктора Медведчука как возможной фигуры, способной перехватить власть у обанкротившегося Владимира Зеленского.
Судите сами. Практически повсеместно победу одержали региональные «бугры». В Харькове победил Геннадий Кернес (шутят – «не приходя в сознание», ведь свидетельств о том, что он вышел из комы в берлинской клинике «Шарите», никто из его окружения так и не привёл). В Одессе – Геннадий Труханов. И так почти всюду. А кто же пришёл вторым? Люди Медведчука из «Оппозиционной платформы – За жизнь». В Харькове – Фельдман. В Одессе – Скорик. В Киеве – Попов. И так практически повсеместно. «Слуги народа» при этом болтаются на третьих-четвёртых местах. А вот в чём подвох. У победителей, что стоят за Кернесом с Трухановым, Филатовым и прочими местными хозяйчиками, нет «своей руки» в Киеве. Тем самым они отрезаны от влияния на политические процессы в столице. «Слугам народа» они не партнёры – Зеленскому так и не удалось до выборов договориться ни с Филатовым, ни с Трухановым, ни с Кличко. Тимошенко с её «Батькивщиной» слаба, региональным элитам она не попутчица. Порошенко – тем паче. Остаётся один-единственный попутчик – Медведчук. С ним-то победители местных выборов и станут налаживать связи. И это резко усилит политический вес как местечковых элит, так и Медведчука. А симбиоз в украинской политике – беспроигрышная ставка. Медведчук, кстати, мастак создавать симбиозы – набил руку во времена президентства Кучмы, у которого он служил «серым кардиналом». Теперь, если харьковским или одесским – да и любым другим местечковым кланам понадобится «решить вопрос» в Киеве, они знают, к кому идти. А «вторые» – те же Фельдман, Попов и Скорик – станут проводниками влияния Медведчука на местах. Такие вот скрепы. Других, более прочных, сегодня на Украине нет. И кто тогда власть в стране?
Третье (и ниже) место «успешных собачьих парикмахеров» из свиты Зеленского – это 10–15% народной поддержки в переводе на цифры. А было, напомним, 73% – всего год назад. Согласитесь, спустить такой политический капитал всего за год – нужно очень постараться. Спикер Рады Разумков уже оформляет с Зеленским «раздел политического капитала», собирая вокруг себя лояльных мажоритарщиков и группу «Квартал». Консультирует Разумкова, если что, тоже Медведчук – учит азам политического манёвра. А «соросята» тем временем уходят от опростоволосившихся «слуг» к идеологически близкому им Петру Порошенко. Вот и не станет у «слуг» хвалёного монобольшинства в Раде, а это первый шаг к её роспуску. Налицо политический кризис. Удастся ли его преодолеть или он станет финалом бесславной украинской государственности? Пока мы ясно видим одно – неожиданное возвышение Виктора Медведчука на фоне проигранных Зеленским местных выборов. Вот он, пророссийский реванш?
Белоруссия: смотр Батькиных сменщиков
Михаил Бабич (фото: Александр Щербак/ТАСС)
Не успела «Наша Версия» пошутить по поводу возвращения в Минск отставного посла Михаила Бабича, как некоторые информационные агентства всерьёз подтвердили: Бабич возвращается в Белоруссию «лично курировать властный транзит».
Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту новость дезавуировал, но Бабич в Минск, так или иначе, слетал. И устроил там, по слухам, «смотр» будущих сменщиков Александра Лукашенко. Эту информацию нам подтвердили несколько белорусских политиков с отменной репутацией – в частности, бывший конкурент Лукашенко на президентских выборах Владимир Гончарик. До конца года, убеждён Гончарик, Лукашенко сдаст пост преемнику, которого согласуют с Москвой.
Сначала убеждать Лукашенко сдать пост сменщику прилетал из Москвы глава СВР Сергей Нарышкин. Но, похоже, не убедил. Минский политолог Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко-де с первого раза не расслышал сигнал, который ему посылали из Кремля. И тогда возник Бабич, который для Лукашенко – хуже керосина. Недаром Батька всеми силами добивался его отзыва из посольства.
Кого же приметил Бабич в качестве вероятных преемников Лукашенко? Говорят, что выбраны пятеро. Двое не известны, а имена троих мы можем назвать. В первую очередь это Олег Гайдукевич, возглавляющий лояльную Лукашенко Либерально-демократическую партию. Второй соискатель – бывший глава МВД Юрий Караев. Накануне его заменили гораздо более жёстким Иваном Кубраковым, и, говорят, не случайно – чтобы белорусы ощутили разницу. И в сравнении с Кубраковым «каратель» Караев покажется им ангелом с неба. Третий кандидат – Валерий Вакульчик, бывший глава КГБ и госсекретарь совбеза. На последней должности он не отработал и двух месяцев – на прошлой неделе Лукашенко отправил Вакульчика «зачищать» приграничный Брест. Или же убрал подальше от Бабича наиболее предпочтительного кандидата?
Александр Лукашенко (фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ)
Между тем ситуация в Белоруссии накаляется – оппозиция, по словам властей, обещает перейти к «рельсовой войне» и пускать под откос эшелоны, «чтобы вызвать техногенную катастрофу». Якобы первый такой случай силовики уже предотвратили накануне, сообщил белорусский премьер Роман Головченко. Если противостояние с оппозицией и впрямь переходит в состояние «рельсовой войны», понятно, что имел в виду Сергей Шойгу, говоря об обеспечении безопасности Союзного государства.
Казахстан: «мамбеты» против «лашпеков»
В Казахстане 10 января пройдут парламентские и местные выборы. Ситуация в стране при этом отнюдь не безоблачная, а, пожалуй, даже погорячее, чем в Киргизии.
Весь текущий год начиная с февраля в республике не утихают межнациональные стычки. Казахи лупцуют соседей – дунган, уйгуров и курдов. Ранней весной в Джамбульской области пожар всеобщей вражды разгорелся настолько, что тушили его при помощи армии и полицейского спецназа. На въездах и выездах из населённых пунктов дежурили блокпосты. Масанчи, Сортобе – далее повсюду. Сотни раненых – и не известно, сколько убитых, информацию засекретили власти. При этом президент Токаев заявил: «Кто-то умышленно пытается придать происходящим столкновениям межнациональный характер». Обострение связывают с февральским визитом госсекретаря США Помпео, но дело, пожалуй, не в том, кто разжигает противостояние в Казахстане (понятно и так, что в первую очередь – недовольные тесным сближением Астаны с Пекином американцы и англичане). Дело в том, что вот-вот у наших границ, похоже, опять полыхнёт. И то, что, разобравшись с дунганами и уйгурами, казахи могут перейти на славян, у Лаврова, судя по всему, сомнений не вызывает – иначе бы он тщательнее подбирал выражения, как делал это всегда.
Противоречия в Казахстане те же, что и в Киргизии. Аграрный юг и сравнительно зажиточный промышленный север. На севере компактно проживают русские – в Кустанае, Караганде, Павлодаре, Семипалатинске. Северяне южан презирают, называют «мамбетами». Южане в ответ кличут северян «лашпеками». Казахский юрист и общественный деятель Бакытжан Базарбек убеждён: до январских выборов противоречия между властью и народом обострятся настолько, что киргизские бунты покажутся детской игрой. Но в Казахстане пятая часть населения – русские. При этом во власти они практически не представлены. Если «лашпеки» всерьёз зацепятся с «мамбетами», мало места в стране будет именно нашим. Может, поэтому Лавров и озаботился тем, чтобы русских поскорей делегировали во власть? Да только не поздновато ли спохватился, за каких-то два месяца до «часа икс»?
Сергей Лавров (фото: Пресс-служба МИД РФ)
«Некоторые аналитики-эксперты сулят нам в Казахстане противоречия, – дипломатично апеллировала к Лаврову глава RT Маргарита Симоньян. – Близкие к тому, что произошло на Украине. Я имею в виду между этническими русскими на севере и, собственно говоря, Казахстаном как государством. Считаете ли вы, что есть действительно такие опасения, замечаете ли вы рост напряжения?» – «В этом смысле, – ответил Лавров, – учёт интересов русскоязычной части граждан Казахстана имеет, наверное, одно из важнейших значений».
«Что означает пожелание Лаврова? – вопрошает «Росбалт». – Претензии к суверенной стране назначать людей на госдолжности по этническому признаку? Призыв продвигать во власть тех, на кого укажут из Москвы? Эти слова, публично произнесённые не кем-нибудь, а министром иностранных дел, не идут в сравнение даже с теми требованиями, которые выдвигались Кремлём накануне известных событий на Украине в 2014 году! Взбаламутить соседнюю страну подобными заявлениями, настроить против себя, а потом пустить в ход «вежливых людей»?»
Время «запускать Союзное государство»?
Проанализировав новости с мест, складывается ощущение, что козырные карты как бы сами собой ложатся нам в руку. На постсоветском пространстве наблюдается качественный перелом? В Молдавии накануне выборов оппозиция опубликовала биллинг мобильных телефонов президента Додона – оказывается, он созванивается с Москвой чаще, чем с близкими родственниками. Перемены происходят и в Ереване – на фоне военных поражений армян в Карабахе, в которых винят Никола Пашиняна и его прозападное окружение. Со дня на день он может объявить об отставке, а власть – передать военным, лояльным Москве, что наверняка остановит европейский дрейф Армении. Но и в Баку дела у нас много лучше, чем представляется, – обостряются противоречия у Ильхама Алиева и турецкого ставленника Закира Гасанова. Поговаривают, Гасанова готовят к отставке, а Алиев тем временем наконец-то избавится от своего турецкого соглядатая и сможет лицом развернуться к Москве. Политолог Алексей Мухин убеждён, что сейчас самое время «запускать Союзное государство» – обстоятельства уж больно благоприятные. Маятник наконец-то качнулся в обратную сторону?
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