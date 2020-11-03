Москва собирает постсоветские земли под свою руку

Если и суждено появиться «новому СССР», то отсчёт его появления будут вести с октября 2020-го. Программные заявления Сергея Лаврова по Казахстану и Сергея Шойгу по Белоруссии, выход на первые роли Виктора Медведчука на Украине – если суммировать эти события, возникает ощущение грядущих больших перемен. Ведь нам же не показалось, правда?

«Ущипните меня!» – подумалось автору этих строк, когда я дочитал до конца свежее интервью главы МИДа Лаврова. Так-то весь текст – дипломатические реверансы и тень на плетень, всё как обычно. Но в финале министр непринуждённо вынул из кармана и положил на стол бомбу. Русские (именно так сказал Лавров – «русские», а не «русскоязычные»!) должны почувствовать себя «вовлечёнными и в управление регионами Казахстана, и в управление государством». Подобных острых и чётких формулировок в новейшей истории российская дипломатия ещё не применяла.

Всё это могло бы показаться случайным эксцессом, но тут же аналогичное по прямолинейности заявление сделал и министр обороны Шойгу на заседании совместной коллегии военных ведомств России и Белоруссии. Так и сказал: мол, Москва «рассматривает обеспечение военной безопасности Союзного государства в числе своих приоритетных задач». Обычно Шойгу дипломатничал и тщательно выбирал выражения, когда речь касалась взаимодействия с Минском по линии обороны. А тут – как отрезал. «Это что, подготовка почвы для введения российского ограниченного контингента с целью стабилизации политической обстановки в Белоруссии?» – интересуются коллеги из «Свободной прессы». Так ограниченный контингент уже там, «Наша Версия» сообщала об этом ещё в середине августа. В том-то и дело, что речь уже не об ограниченном контингенте. Теперь у нас в приоритете – защита всего Союзного государства. А не России или Белоруссии. Именно так и сказал Сергей Шойгу. Что ж, в интересное время живём!

Украина: возвышение Виктора Медведчука

(фото: Zuma/ТАСС)

Прошедшие местные выборы не только обозначили полный провал «слуг народа» – ни в одном более-менее крупном городе им не удалось победить. Заодно они укрепили позиции Виктора Медведчука как возможной фигуры, способной перехватить власть у обанкротившегося Владимира Зеленского.

Судите сами. Практически повсеместно победу одержали региональные «бугры». В Харькове победил Геннадий Кернес (шутят – «не приходя в сознание», ведь свидетельств о том, что он вышел из комы в берлинской клинике «Шарите», никто из его окружения так и не привёл). В Одессе – Геннадий Труханов. И так почти всюду. А кто же пришёл вторым? Люди Медведчука из «Оппозиционной платформы – За жизнь». В Харькове – Фельдман. В Одессе – Скорик. В Киеве – Попов. И так практически повсеместно. «Слуги народа» при этом болтаются на третьих-четвёртых местах. А вот в чём подвох. У победителей, что стоят за Кернесом с Трухановым, Филатовым и прочими местными хозяйчиками, нет «своей руки» в Киеве. Тем самым они отрезаны от влияния на политические процессы в столице. «Слугам народа» они не партнёры – Зеленскому так и не удалось до выборов договориться ни с Филатовым, ни с Трухановым, ни с Кличко. Тимошенко с её «Батькивщиной» слаба, региональным элитам она не попутчица. Порошенко – тем паче. Остаётся один-единственный попутчик – Медведчук. С ним-то победители местных выборов и станут налаживать связи. И это резко усилит политический вес как местечковых элит, так и Медведчука. А симбиоз в украинской политике – беспроигрышная ставка. Медведчук, кстати, мастак создавать симбиозы – набил руку во времена президентства Кучмы, у которого он служил «серым кардиналом». Теперь, если харьковским или одесским – да и любым другим местечковым кланам понадобится «решить вопрос» в Киеве, они знают, к кому идти. А «вторые» – те же Фельдман, Попов и Скорик – станут проводниками влияния Медведчука на местах. Такие вот скрепы. Других, более прочных, сегодня на Украине нет. И кто тогда власть в стране?

Третье (и ниже) место «успешных собачьих парикмахеров» из свиты Зеленского – это 10–15% народной поддержки в переводе на цифры. А было, напомним, 73% – всего год назад. Согласитесь, спустить такой политический капитал всего за год – нужно очень постараться. Спикер Рады Разумков уже оформляет с Зеленским «раздел политического капитала», собирая вокруг себя лояльных мажоритарщиков и группу «Квартал». Консультирует Разумкова, если что, тоже Медведчук – учит азам политического манёвра. А «соросята» тем временем уходят от опростоволосившихся «слуг» к идеологически близкому им Петру Порошенко. Вот и не станет у «слуг» хвалёного монобольшинства в Раде, а это первый шаг к её роспуску. Налицо политический кризис. Удастся ли его преодолеть или он станет финалом бесславной украинской государственности? Пока мы ясно видим одно – неожиданное возвышение Виктора Медведчука на фоне проигранных Зеленским местных выборов. Вот он, пророссийский реванш?

Белоруссия: смотр Батькиных сменщиков

Михаил Бабич (фото: Александр Щербак/ТАСС)

Не успела «Наша Версия» пошутить по поводу возвращения в Минск отставного посла Михаила Бабича, как некоторые информационные агентства всерьёз подтвердили: Бабич возвращается в Белоруссию «лично курировать властный транзит».

Правда, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков эту новость дезавуировал, но Бабич в Минск, так или иначе, слетал. И устроил там, по слухам, «смотр» будущих сменщиков Александра Лукашенко. Эту информацию нам подтвердили несколько белорусских политиков с отменной репутацией – в частности, бывший конкурент Лукашенко на президентских выборах Владимир Гончарик. До конца года, убеждён Гончарик, Лукашенко сдаст пост преемнику, которого согласуют с Москвой.

Сначала убеждать Лукашенко сдать пост сменщику прилетал из Москвы глава СВР Сергей Нарышкин. Но, похоже, не убедил. Минский политолог Валерий Карбалевич считает, что Лукашенко-де с первого раза не расслышал сигнал, который ему посылали из Кремля. И тогда возник Бабич, который для Лукашенко – хуже керосина. Недаром Батька всеми силами добивался его отзыва из посольства.

Кого же приметил Бабич в качестве вероятных преемников Лукашенко? Говорят, что выбраны пятеро. Двое не известны, а имена троих мы можем назвать. В первую очередь это Олег Гайдукевич, возглавляющий лояльную Лукашенко Либерально-демократическую партию. Второй соискатель – бывший глава МВД Юрий Караев. Накануне его заменили гораздо более жёстким Иваном Кубраковым, и, говорят, не случайно – чтобы белорусы ощутили разницу. И в сравнении с Кубраковым «каратель» Караев покажется им ангелом с неба. Третий кандидат – Валерий Вакульчик, бывший глава КГБ и госсекретарь совбеза. На последней должности он не отработал и двух месяцев – на прошлой неделе Лукашенко отправил Вакульчика «зачищать» приграничный Брест. Или же убрал подальше от Бабича наиболее предпочтительного кандидата?

Александр Лукашенко (фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ)

Между тем ситуация в Белоруссии накаляется – оппозиция, по словам властей, обещает перейти к «рельсовой войне» и пускать под откос эшелоны, «чтобы вызвать техногенную катастрофу». Якобы первый такой случай силовики уже предотвратили накануне, сообщил белорусский премьер Роман Головченко. Если противостояние с оппозицией и впрямь переходит в состояние «рельсовой войны», понятно, что имел в виду Сергей Шойгу, говоря об обеспечении безопасности Союзного государства.

"Осиротевший" Мавзолей: как Сталина в землю закапывали «Если контроль над ПВО и остальным руководством белорусской армии действительно перейдёт к Сергею Шойгу, это хорошо, – считает член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько. – Это будет означать, что, по крайней мере, какой-то контроль над этой территорией Россия получит. В украинском сегменте сейчас поднимается волна истерики по поводу того, что белорусская ПВО переходит под контроль России. Затрудняюсь сказать, насколько эта информация соответствует действительности, но её появление само по себе вызывает очень сильное раздражение в Киеве».

Казахстан: «мамбеты» против «лашпеков»

В Казахстане 10 января пройдут парламентские и местные выборы. Ситуация в стране при этом отнюдь не безоблачная, а, пожалуй, даже погорячее, чем в Киргизии.

Весь текущий год начиная с февраля в республике не утихают межнациональные стычки. Казахи лупцуют соседей – дунган, уйгуров и курдов. Ранней весной в Джамбульской области пожар всеобщей вражды разгорелся настолько, что тушили его при помощи армии и полицейского спецназа. На въездах и выездах из населённых пунктов дежурили блокпосты. Масанчи, Сортобе – далее повсюду. Сотни раненых – и не известно, сколько убитых, информацию засекретили власти. При этом президент Токаев заявил: «Кто-то умышленно пытается придать происходящим столкновениям межнациональный характер». Обострение связывают с февральским визитом госсекретаря США Помпео, но дело, пожалуй, не в том, кто разжигает противостояние в Казахстане (понятно и так, что в первую очередь – недовольные тесным сближением Астаны с Пекином американцы и англичане). Дело в том, что вот-вот у наших границ, похоже, опять полыхнёт. И то, что, разобравшись с дунганами и уйгурами, казахи могут перейти на славян, у Лаврова, судя по всему, сомнений не вызывает – иначе бы он тщательнее подбирал выражения, как делал это всегда.

Противоречия в Казахстане те же, что и в Киргизии. Аграрный юг и сравнительно зажиточный промышленный север. На севере компактно проживают русские – в Кустанае, Караганде, Павлодаре, Семипалатинске. Северяне южан презирают, называют «мамбетами». Южане в ответ кличут северян «лашпеками». Казахский юрист и общественный деятель Бакытжан Базарбек убеждён: до январских выборов противоречия между властью и народом обострятся настолько, что киргизские бунты покажутся детской игрой. Но в Казахстане пятая часть населения – русские. При этом во власти они практически не представлены. Если «лашпеки» всерьёз зацепятся с «мамбетами», мало места в стране будет именно нашим. Может, поэтому Лавров и озаботился тем, чтобы русских поскорей делегировали во власть? Да только не поздновато ли спохватился, за каких-то два месяца до «часа икс»?

Сергей Лавров (фото: Пресс-служба МИД РФ)

«Некоторые аналитики-эксперты сулят нам в Казахстане противоречия, – дипломатично апеллировала к Лаврову глава RT Маргарита Симоньян. – Близкие к тому, что произошло на Украине. Я имею в виду между этническими русскими на севере и, собственно говоря, Казахстаном как государством. Считаете ли вы, что есть действительно такие опасения, замечаете ли вы рост напряжения?» – «В этом смысле, – ответил Лавров, – учёт интересов русскоязычной части граждан Казахстана имеет, наверное, одно из важнейших значений».

«Что означает пожелание Лаврова? – вопрошает «Росбалт». – Претензии к суверенной стране назначать людей на госдолжности по этническому признаку? Призыв продвигать во власть тех, на кого укажут из Москвы? Эти слова, публично произнесённые не кем-нибудь, а министром иностранных дел, не идут в сравнение даже с теми требованиями, которые выдвигались Кремлём накануне известных событий на Украине в 2014 году! Взбаламутить соседнюю страну подобными заявлениями, настроить против себя, а потом пустить в ход «вежливых людей»?»

Время «запускать Союзное государство»?

Проанализировав новости с мест, складывается ощущение, что козырные карты как бы сами собой ложатся нам в руку. На постсоветском пространстве наблюдается качественный перелом? В Молдавии накануне выборов оппозиция опубликовала биллинг мобильных телефонов президента Додона – оказывается, он созванивается с Москвой чаще, чем с близкими родственниками. Перемены происходят и в Ереване – на фоне военных поражений армян в Карабахе, в которых винят Никола Пашиняна и его прозападное окружение. Со дня на день он может объявить об отставке, а власть – передать военным, лояльным Москве, что наверняка остановит европейский дрейф Армении. Но и в Баку дела у нас много лучше, чем представляется, – обостряются противоречия у Ильхама Алиева и турецкого ставленника Закира Гасанова. Поговаривают, Гасанова готовят к отставке, а Алиев тем временем наконец-то избавится от своего турецкого соглядатая и сможет лицом развернуться к Москве. Политолог Алексей Мухин убеждён, что сейчас самое время «запускать Союзное государство» – обстоятельства уж больно благоприятные. Маятник наконец-то качнулся в обратную сторону?