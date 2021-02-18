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Москва сделала выводы из антироссийских действий Киева – Песков

18 февраля 2021, 16:10  •  210 • Политика
Дмитрий Песков. Фото: Dmitry Golubovich/Russian Look/www.globallookpress.com
Нынешняя Украина – это западный проект, считают в Кремле
Россия признает украинское государство, но отмечает, что оно сильно изменилось после госпереворота в 2014 г., который произошел при попустительстве ряда стран Запада. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге в четверг, 18 февраля.
"Украина превратилась в проект этих самых западных стран",
– сказал Песков, отметив, в частности, что у Киева с тех пор имеется серьезная проблема на юго-востоке страны, однако решить ее с помощью минских соглашений он не хочет.
Москва, со своей стороны, больше не считает Украину "дружественным государством".
"Мы приходим к этому выводу, судя по тем антироссийским действиям, которые постоянно доминируют в политике украинского руководства",
– приводит "Коммерсант" слова Пескова.
Ранее лидер украинских радикалов Олег Ляшко в эфире телеканала "Украина 24" назвал Минские соглашения "актом капитуляции Киева". Эту выступление местные власти оставили без внимания. При этом на оппозиционные силы, критикующие Киев за разрыв отношений с Москвой, администрация Владимира Зеленского усилила давление.

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