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Москва с презрением восприняла посланца Вашингтона по "Северному потоку-2" - СМИ

12 апреля 2021, 18:50  •  181 • Политика
Фото: Stefan Sauer/dpa/www.globallookpress.com
Немецкое издание ожидает очередное дипломатическое давление на Берлин в вопросе "ликвидации" многомиллиардного проекта
Возможный спецпосланник Вашингтона по переговорам с европейцами по ликвидации "Северного потока-2" – эксперт по энергетике Амос Хохштейн, вызывает у Москвы чувство презрения. Об этом написала немецкая газета Handelsblatt.
Издание припомнило, как в 2015 году мистер Хохштейн, будучи уполномоченным по международным энергетическим вопросам в администрации президента США Барака Обамы, пугал Европу энергозависимостью от России, критиковал сотрудничество Берлина и Москвы в газовой отрасли.
Немцы отмечают, что, судя по публикации Politico, нынешний хозяин Белого дома Джо Байден и его команда уже ведут переговоры с Хохштейном на роль посланца Вашингтона, главная цель которого в Старом свете будет состоять в том, чтобы убедить европейцев уничтожить "СП-2".
"Одно лишь его назначение может резко повысить дипломатическое давление на Германию, а на кону стоит многомиллиардный проект", – говорится в статье Handelsblatt.
Авторы указывают, что у Хохштейна имеются обширные контакты в сферах, связанных с энергетикой, политикой и экономикой.
"В Москве этот персонаж вызывает целую гамму эмоций - от возмущения до презрения", – подчеркивает немецкое издание.
Так, глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя планы Овального кабинета послать в Европу гонца-ликвидатора, заявил, что тот будет просто ездить и всем участникам строительства российского газопровода грозить санкциями. Подобную политику Вашингтона министр назвал "тупой и "тупиковой".
Также немцы обратили внимание на послужной список 48-летнего Хохштейна – он начинал свою карьеру на Капитолийском холме в качестве советника высокопоставленных депутатов и сенаторов. До конца 2020 г. американец был членом набсовета украинского концерна "Нафтогаз" и вице-президентом техасской энергокомпании Tellurian, которая участвует в бизнесе по экспорту СПГ.
Ранее сегодня мы сообщали о том, что трубоукладчик "Академик Черский" активно продвигается по второй нитке "Северного потока – 2". Только утром 12 апреля он уложил 200 м магистральных труб по дну Балтийского моря.

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