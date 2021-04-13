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Москва рекомендовала Вашингтону держаться подальше от Крыма

13 апреля 2021, 12:15  •  310 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американцам сделали очередное предупреждение о возможном ответе на провокации
США испытывают на прочность российские нервы, отправляя военные корабли к черноморскому побережью Крыма. Это опасные действия, которые могут иметь негативные последствия, предупредил замглавы МИД РФ Сергей Рябков во вторник, 13 апреля.
По словам дипломата, подобные провокации чреваты различными инцидентами. Американцам не стоит рисковать – это для их же блага, подчеркнул Рябков.
"Мы предупреждаем США: им лучше подальше держаться от Крыма, от нашего черноморского побережья",
– приводит РИА "Новости" слова Рябкова.
Ранее стало известно, что Пентагон направил в Черное море два корабля ВМС. Об этом он предупредил Турцию. Находиться вблизи российских берегов американские военные моряки смогут до первых чисел мая.
При этом, как отметил накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, нахождение кораблей ВМС США в Черном море традиционно сопровождается "негативной риторикой". Хотя, по сути, американцам в этой акватории за тысячи километров от дома вообще делать нечего.
По оценке Лаврова, США придерживаются устаревшего и ущербного курса на поддержание своего доминирования во всех регионах мира, но эти действия контрпродуктивны.

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