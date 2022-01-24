Москва разоблачила самый смешной фейк Запада. "Угрюмый Лавров" передал привет французам

Москва разоблачила очередной фейк Запада, который МИД России назвал самым смешным из всех. "Угрюмый Лавров" передал привет недовольным французам.

В Москве обратили внимание на статью французской газеты Le Figaro "Бескомпромиссный дипломат", которая оказалась посвящена министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В ней главу русской дипломатии описывают как угрюмого политика с лицом, на котором нет даже намёка на улыбку. Автор материала признался, что Лавров напоминает ему о временах холодной войны.

МИД России отнёсся к переживаниям французского журналиста с иронией. Он решил "спасти" старинное издание от репутации фейкомёта и опубликовал целую серию фотографий "никогда не улыбающегося Лаврова". Разумеется, на всех снимках русский министр улыбался во весь рот.

Отметим, что западная пресса в последние годы усилила работу по распространению пропаганды против России. Обычно речь идёт о создании фейков со ссылкой на анонимных источников. Это излюбленный приём американских и британских СМИ, ведь всегда можно самому выдумать вброс и сослаться на источник. Так, например, появился фейк о якобы готовящемся вторжении России на Украину и об эвакуации русских дипломатов из Киева.