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Москва разоблачила самый смешной фейк Запада. "Угрюмый Лавров" передал привет французам
24 января 2022, 21:40 • 203 • Политика
Москва разоблачила очередной фейк Запада, который МИД России назвал самым смешным из всех. "Угрюмый Лавров" передал привет недовольным французам.
В Москве обратили внимание на статью французской газеты Le Figaro "Бескомпромиссный дипломат", которая оказалась посвящена министру иностранных дел России Сергею Лаврову. В ней главу русской дипломатии описывают как угрюмого политика с лицом, на котором нет даже намёка на улыбку. Автор материала признался, что Лавров напоминает ему о временах холодной войны.
МИД России отнёсся к переживаниям французского журналиста с иронией. Он решил "спасти" старинное издание от репутации фейкомёта и опубликовал целую серию фотографий "никогда не улыбающегося Лаврова". Разумеется, на всех снимках русский министр улыбался во весь рот.
Отметим, что западная пресса в последние годы усилила работу по распространению пропаганды против России. Обычно речь идёт о создании фейков со ссылкой на анонимных источников. Это излюбленный приём американских и британских СМИ, ведь всегда можно самому выдумать вброс и сослаться на источник. Так, например, появился фейк о якобы готовящемся вторжении России на Украину и об эвакуации русских дипломатов из Киева.
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