Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"

Источник в Москве прокомментировал слова Кравчука о саммите "нормандской четвёрки". "Созыв саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи является бессмысленным", - заявил он.В Москве ответили на заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о саммите "нормандской четвёрки" (Россия, Украина, Германия, Франция) по Донбассу в апреле этого года. По словам источников, участие России в таком саммите невозможно, пока не будут выполнены решения, принятые на встрече в Париже.Сообщается, что в настоящий момент Россия не получала никаких официальных приглашений к участию в саммите в "нормандском формате", о котором заявил Кравчук. Однако даже если соответствующее приглашение в итоге поступит, Москва вряд ли его примет.Когда поступят, будем рассматривать, но считаем, что созыв саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи является бессмысленным, - цитирует РИА Новости слова источника.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также подтвердил, что в расписании президента России Владимира Путина никакого саммита "нормандской четвёрки" в апреле не значится.Напомним, что разговоры о скором саммите "нормандской четвёрки" Киев начал распространять на этой неделе. Всё это на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе.