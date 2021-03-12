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Москва разбила мечты Киева: Украине поставили жёсткое условие для саммита "нормандской четвёрки"
12 марта 2021, 22:10 • 96 • Украина
Источник в Москве прокомментировал слова Кравчука о саммите "нормандской четвёрки". "Созыв саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи является бессмысленным", - заявил он.
В Москве ответили на заявление первого президента Украины Леонида Кравчука о саммите "нормандской четвёрки" (Россия, Украина, Германия, Франция) по Донбассу в апреле этого года. По словам источников, участие России в таком саммите невозможно, пока не будут выполнены решения, принятые на встрече в Париже.
Сообщается, что в настоящий момент Россия не получала никаких официальных приглашений к участию в саммите в "нормандском формате", о котором заявил Кравчук. Однако даже если соответствующее приглашение в итоге поступит, Москва вряд ли его примет.
Когда поступят, будем рассматривать, но считаем, что созыв саммита в отсутствие выполнения решений предыдущей встречи является бессмысленным, - цитирует РИА Новости слова источника.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также подтвердил, что в расписании президента России Владимира Путина никакого саммита "нормандской четвёрки" в апреле не значится.
Напомним, что разговоры о скором саммите "нормандской четвёрки" Киев начал распространять на этой неделе. Всё это на фоне резкого обострения ситуации в Донбассе.
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