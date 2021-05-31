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Москва рассказала об опасности "санкционной спирали" Запада

31 мая 2021, 09:00  •  140 • Политика
Фото: pixabay.com
Россия вовсю готовится к новому удару по экономике со стороны европейцев и американцев
В последнее время все чаще говорится об угрозе того, что США пойдут на крайнюю меру в вопросе рестрикций против России. Вашингтон может отключить нашу страну от международной платежной системы SWIFT. И такой риск существует, поведал глава департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
Дипломат объяснил, что ограничительные меры против какой-либо страны по международным правилам может вводить лишь законный орган, то есть СБ ООН. Удары со стороны США и ЕС рестрикциями назвать нельзя. 
Биричевский объяснил, что речь идет, скорее, о преградах в качестве защиты своих производителей и личных нужд на международной арене. Представитель отечественного внешнеполитического ведомства подчеркнул, что опасность того, что SWIFT включат в эту "санкционную спираль" существует. 
Однако Россия уже много лет работает над созданием аналога этой системы. Биричевский обратил внимание в разговоре с РИА "Новости" на то, что на данный момент об отключении всерьез разговоры не ведутся. Впрочем, из-за непредсказуемости разворачивающихся событий, добавил он, нужно быть готовым ко всему. 
Так, одним из возможных механизмов защиты РФ может стать введение цифрового рубля в мировую экономику. Ведь Европарламент уже одобрил резолюцию по отключению России от SWIFT в случае "нападения на Украину". Некоторые эксперты опасаются, что подобный удар отбросит нашу страну назад в 1990-е.Финансист Даниил Кириков полагает, что заменить SWIFT российской системой полноценно не получится. Тем не менее не все специалисты настроены так пессимистично. Тем более, что в самой организации не стали допускать подобный сценарий. 

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