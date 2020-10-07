Москва рассказала о конспирологии вокруг "фантастической истории" Навального

Так Министерство иностранных дел России прокомментировало согласие Германии опубликовать на сайте ОЗХО отчёт по итогам исследования биоматериалов Алексея Навального, который получен буквально вчера. Москва обратила внимание на скорость принятия данного решения.

Таким образом, фантастическая, по сути, история, инициированная с подачи Берлина его евроатлантическими союзниками, получила своё продолжение по заранее спланированному конспирологическому сценарию, - говорится в сообщении МИД РФ.

Ведомство обратило внимание, что назначенные Техсекретариатом ОЗХО лаборатории, которые "нашли" в анализах Навального "Новичок", тоже имеют отношение к военно-политическим структурам евроатлантического сообщества, как и лаборатории ФРГ, Франции и Швеции.

Российская сторона также напомнила, что Генпрокуратура РФ неоднократно обращалась к Германии, Франции и Швеции с просьбой предоставить результаты исследования анализов, однако ответа так и не получила. Москва надеется, что впоследствии ОЗХО откажется от политизации истории с Навальным и наладит спокойное взаимодействие с Россией.