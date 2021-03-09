Москва рассказала, кто стоит за убийцами посла Карлова в Турции: "Долю ответственности несут..."

Москва рассказала, кто стоит за убийцами посла РФ в Турции Андрея Карлова. В МИД России считают, что долю ответственности за преступления несут люди, которые по-прежнему остаются на свободе.

Министерство иностранных дел России во вторник прокомментировало приговоры турецкого суда в рамках расследования об убийстве посла РФ Андрея Карлова. Ведомство выразило удовлетворение, что турецкие власти после стольких лет всё же вынесли решение в рамках громкого процесса и осудили террористический акт. В то же время в России полагают, что некоторые люди, имеющие отношение к резонансному политическому убийству, до сих остаются на свободе.

Исходим из того, что значительную долю ответственности несут круги, которые накануне покушения искусственно нагнетали негативную атмосферу в СМИ и социальных сетях вокруг действий России в Сирии, - говорится в сообщении.

МИД России выразил надежду на то, что когда-нибудь Москва получит от Турции информацию о непосредственных заказчиках и организаторах убийства Карлова.

Ранее во вторник турецкий суд огласил часть приговоров по делу об убийстве российского посла. В итоге пять обвиняемых получили пожизненный тюремный срок, пять были оправданы, а шесть - приговорены к лишению свободы на срок от 5 до 9 лет. Всего по делу проходит 28 фигурантов, девять из которых до сих пор находятся в розыске. Один из подозреваемых - бежавший в США исламский проповедник Фетхуллах Гюлен, который, как полагают в Анкаре, пытался организовать госпереворот в Турции в 2016 году.

Напомним, что посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время открытия выставки в Центре современного искусства в Анкаре. Бывший сотрудник полиции Мевлют Мерт Алтынташ открыл огонь по дипломату, выкрикнув обвинение в адрес России, которая провела успешную антитеррористическую операцию в сирийском Алеппо. Убийца Карлова был застрелен подоспевшей турецкой полицией.