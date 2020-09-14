Москва раскрыла судьбу кредита для Минска

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com

Кремль признал бацьку легитимным главой Белоруссии

Россия выдает Белоруссии кредит в $1,5 млрд для рефинансирования старых долгов, и не опасается, что ему уготована судьба финансовой помощи Украине. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя итоги более чем четырехчасовой встречи двух лидеров Владимира Путина и Александра Лукашенко, которая прошла в Сочи.

"Это абсолютно в корне неверная постановка вопроса. Кредит, как и ранее предоставленные, предоставляется не президенту Лукашенко, а Беларуси – нашему большому союзнику, братской нам стране", – цитирует телеграм-канал "РБК" пресс-секретаря Путина.

По его словам, часть этого кредита будет использована для рефинансирования ранее предоставленных заемных средств, а другая – это новая финпомощь, передает РИА "Новости".

Песков также отметил, что президенты "фактически" беседовали с глазу на глаз, а оговоренные ими темы ранее уже были обстоятельно рассмотрены членами правительств обеих стран. Лидеры государств вели свой разговор "на скрупулезно проделанной работе" делегаций Минска и Москвы, сказал представитель Кремля.

Он подтвердил признание РФ итогов президентских выборов в соседней стране.



"Александр Григорьевич является легитимным президентом Республики Беларусь и является визави президента Путина в межгосударственных отношениях", – подчеркнул Песков.

Спикер Кремля особо отметил, что согласные и не согласные с результатами президентских выборов белорусы – все являются для Москвы "гражданами братской для нас Белоруссии", которых "мы ценим и любим". Между тем, в России ожидают, что кризис в Республике завершится в правовом ключе, а не с помощью неконституционных процессов.

Путин не обсуждал с белорусским коллегой силовой разгон протестов в стране, т.к. это не входит в сферу межгосударственных двусторонних отношений. Также главы государств не затрагивали вопрос возможного размещения на территории Белоруссии военной базы ВС РФ.

Напомним, ранее сегодня одна из лидеров оппозиции и экс-кандидат на высший пост в Республике Светлана Тихановская пригрозила Москве, что достигнутые в Сочи договоренности не будут иметь силы. Домохозяйка считает бацьку нелегитимным президентом. Кроме того, она заявила, что выданный Россией кредит Белоруссии на самом деле является не государственным, а личным для Лукашенко, и Путин это должен понимать.

