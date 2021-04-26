Москва "заплатит высокую цену": Глава британской разведки дал интервью в попытке напугать Россию

Глава Ми-6 Ричард Мур дал интервью Sunday Times, в котором решил опуститься до угроз в попытке напугать Россию. Москва "заплатит высокую цену", заявил Мур, комментируя ситуацию на Украине. Британия и ранее делала подобные заявления, однако наблюдатели отмечали, что напрямую Киеву никто из Запада помогать не будет.

Лондон и Вашингтон некоторое время назад предупредили президента России Владимира Путина о том, что Москва "заплатит высокую цену" в случае, если русские военные вторгнутся на территорию Украины. Теперь глава британской разведки Ричард Мур в разговоре с Sunday Times подтвердил эту позицию.

Разведчик назвал действия России "безответственными" и отметил, что они вызывают серьёзную тревогу, и наша страна является якобы "слабеющий державой" с точки зрения экономики и демографии".

Однако, как ранее неоднократно отмечали эксперты, Запад не пойдёт дальше угроз в ситуации с Украиной и точно не будет воевать за Киев, а заявления, подобные сделанному Муром, являются ни чем иным как попыткой обострить ситуацию.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва готова ввести ответные меры против США, если эскалация продолжится. Он отметил, что это возможно, если американская сторона продолжит нагнетать обстановку, обостряя существующие конфликты.