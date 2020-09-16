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Москва проживет и без мира с Токио - сенатор
16 сентября 2020, 17:40 • 14 • Политика
Россия может не подписывать договор с Японией
Сообщения о планах Токио развивать отношения с Москвой прокомментировал зампредседателя комитета Совета Федерации РФ по международным делам Андрей Климов. Он не считает крайне важным заключение соглашения между Россией и Японией.
"Отсутствие формального документа – так называемого "мирного договора" – отнюдь не мешает взаимовыгодным отношениям, сотрудничеству и так далее,
– объяснил сенатор РИА ФАН.
После назначения главой японского правительства Ёсихидэ Суга заявил о стремлении к сотрудничеству с нашей страной "в самых разных областях". Также премьер, который, по его же словам, собирается продолжить курс, начатый предшественником, отметил, что хочет поднять вопрос и о заключении мирного договора с РФ и таким образом разрешить давний спор о Курильских островах.
Климов назвал следование новым председателем кабмина политике Синдзо Абэ вполне возможным. Но только "до тех пор, пока его команда находится у власти".
Нынешнему экс-премьеру приходилось балансировать между двумя позициями японцев. Теми, кто твердо стоит за "возвращение" утраченных после Второй мировой войны "северных территорий", и желающими урегулировать конфликт решением, которое устроило бы и РФ, и Японию.
И, несмотря на то что "Токио не собирается рвать отношения с Вашингтоном", который отрицательно влияет на отношения Страны восходящего солнца с РФ, что в ближайшем будущем сохранится, японцы хотят прямого диалога с россиянами, заявил Климов. Поэтому мирный договор не сыграет роли.
Ранее стало известно, что новым премьером Японии избран Ёсихидэ Суга. За него 16 сентября проголосовали большинство членов палаты представителей. После распределения потов в кабмине из Токио прозвучало заявление об отношениях с Москвой.
По теме высказались и эксперты. Они считают, что Япония и Россия будут годами идти к мирному договору и заключение такого соглашения без возвращения четырех Курильских островов разрушит карьеру японского лидера.
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