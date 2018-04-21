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Москва просит пояснить Лондон, делится ли он данными по делу Скрипалей с частными лицами

21 апреля 2018, 04:54  •  57 • Политика

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Посольство РФ в Лондоне требует от британского министерства иностранных дел подтвердить или опровергнуть нотой факт передачи частным лицам информации, касающейся расследования дела Скрипалей. Об этом говорится в опубликованном в пятницу ответе пресс-секретаря дипломатической миссии на вопрос о заявлениях Владимира Углева, выразившего уверенность в том, что Сергея и Юлию Скрипалей отравили веществом А-234.

"Как мы вчера узнали из публикаций Би-би-си, бывший советский ученый Углев, который провозгласил себя создателем так называемого "Новичка", заявил о своей уверенности в том, что Скрипалей отравили веществом А-234. Он пришел к такому выводу "на основании направленных ему недавно спектральных данных", - говорится в сообщении. В посольстве заявление Углева посчитали необычным, так как "оно означает, что частному лицу был предоставлен доступ к информации, получения которой российская сторона не может добиться от британцев уже несколько недель". Представитель дипломатической миссии также отметил, что ранее с публичными комментариями, сделанными на основе неких "разведданных", к которым ему был обеспечен доступ, выступал бывший командир полка химзащиты британских вооруженных сил Хэмиш де Бреттон-Гордон.

"Разумеется, упомянутые высказывания невозможно проверить. В то же время выглядит это так, как будто британская сторона делится весьма конфиденциальной информацией с частными лицами, - заявили в посольстве. - Это является очередным нарушением правил ОЗХО (Организации по запрещению химического оружия - прим. ТАСС). Мы потребовали от Форин оффиса нотой подтвердить или опровергнуть факт передачи частным лицам информации о расследовании "дела Скрипалей", а также предоставить нам доступ к документам, на которые ссылаются вышеупомянутые персоны".

4 марта 66-летний экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись в Солсбери, по версии британской стороны, воздействию нервно-паралитического вещества. Лондон выступил с утверждениями о том, что это вещество якобы разрабатывалось в России, и на этом основании, не предъявив никаких доказательств, обвинил Москву в причастности к инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в России не существовало. ОЗХО в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, но не установила его происхождение.

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