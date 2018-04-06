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Москва проинформировала Лондон о дипломатах, готовых встретиться с Юлией Скрипаль

06 апреля 2018, 04:09  •  39 • Политика

ЛОНДОН, 6 апреля. /ТАСС/. Британская сторона была проинформирована о сотрудниках консульского отдела посольства РФ, готовых встретиться с Юлией Скрипаль. Об этом в четверг сообщил журналистам пресс-секретарь дипломатического представительства РФ.

По его словам, сразу после состоявшейся ранее в четверг пресс-конференции посла РФ в Лондоне Александра Яковенко посольство получило срочную ноту МИД Великобритании, в которой утверждалось, что Юлия Скрипаль пришла в сознание, и ей было передано предложение посольства об организации консульского доступа. Согласно ноте, теперь она способна принять решение о том, готова ли она воспользоваться этим предложением, и если да, то когда.

"В соответствии с предложением Форин оффиса, посольство немедленно сообщило имя и контактные данные сотрудников консульского отдела, которые будут готовы незамедлительно выехать в Солсбери для встречи с Юлией Скрипаль сразу после того, как мы получим соответствующее подтверждение. Надеемся, что британская сторона не будет затягивать этот вопрос и предоставит посольству ответ в кратчайшие сроки", - заявил дипломат.

В то же время он констатировал, что британский МИД в очередной раз отказался сообщить посольству РФ о состоянии здоровья Сергея Скрипаля на том основании, что он рассматривается только как подданный Великобритании, несмотря на то, что у него имеется также и российское гражданство и он полностью сохраняет все права гражданина России.

"Вынуждены констатировать, - добавил пресс-секретарь посольства, - что мы получили информацию о состоянии здоровья Юлии Скрипаль и официальный ответ относительно возможности консульского доступа к ней более чем через месяц после инцидента в Солсбери. Ранее британский МИД ограничивался формальными и бессодержательными отписками. В этой связи мы не можем согласиться с утверждением Форин оффиса о том, что Великобритания полностью выполняет свои международные обязательства в отношении наших многочисленных запросов о предоставлении консульского доступа к Юлии и Сергею Скрипалям".

Российский дипломат также выразил надежду, что в дальнейшем посольство будет получать сообщения о состоянии здоровья Юлии и Сергея Скрипалей напрямую из внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства, как это и предусмотрено Венской конвенцией о консульских сношениях от 1963 года, а не из британских СМИ, как это происходило до сегодняшнего дня.

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