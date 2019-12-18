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Москва призывает Токио принять меры по недопущению повторения инцидента с рыбаками
18 декабря 2019, 16:24 • 94 • Политика
Москва призывает Токио принять меры по недопущению повторения инцидента с задержанными японскими рыбаками, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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