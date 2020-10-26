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Москва призвала Вашингтон прекратить торговлю по договору о СНВ

26 октября 2020, 21:10  •  25 • Политика
Анатолий Антонов. Фото: Russian Embassy in the USA/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Россия и США далеки от продления соглашения по стратегическим ракетам
США должны прекратить выторговывать себе преимущества в последние дни действия Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений. На сегодня рано еще говорить, что Москва и Вашингтон стоят на пороге соглашения по контролю над вооружениями. Об этом заявил посол РФ в Штатах Анатолий Антонов.
Он напомнил, что ранее американские власти категорически отказались продлить ДСНВ в том виде, как он был подписан.
"По сути, США взяли соглашение в заложники, поставив условия для его пролонгации", – цитирует РИА "Новости" посла.
По его словам, сейчас не то что преждевременно говорить о достигнутых сторонами договоренностях, но и о наличии в "пределах досягаемости" общего политического понимания сути вопроса. Работа продолжается на уровне экспертов.
"Мы надеемся, что все разногласия по сути будут преодолены в результате диалога", – сказал российский посол.
Антонов добавил, что к середине октября Москва и Вашингтон провели 328 инспекций на местах и направили друг другу около 21 тыс уведомлений о статусе СНВ. Россия призвала Штаты проявить "политическую мудрость" и подтвердить свою ответственность за стратегическую стабильность в мире.
"Нужно отказаться от опрометчивых попыток в последние дни действия ДСНВ выторговать преимущества", – подчеркнул дипломат.
Ранее в понедельник, 26 октября, президент РФ Владимир Путин объявил, что Москва готова отказаться от развертывания ракет 9М729 в европейской части страны, если НАТО пойдет на аналогичные шаги. В Германии и в альянсе выразили сомнение в пользе данного предложения.

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