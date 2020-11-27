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Москва призвала Вашингтон прекратить бряцать оружием у границ России

27 ноября 2020, 22:25  •  97 • Политика
Фото: US Navy/via Globallookpress.com\www.globallookpress.com
На Смоленской площади пригрозили Штатам ответными мерами за провокации на Дальнем Востоке
МИД России назвал провокацией заход эсминца Пентагона в территориальные воды РФ в заливе Петра Великого и выразил решительный протест, предупредив о серьезных последствиях при повторном инциденте. Об этом говорится в заявлении дипведомства.
"Очевидно, что через подобного рода "бряцание оружием" США осознанно идут на обострение, вновь подтверждая, что на нынешнем историческом отрезке силовые методы отстаивания собственных внешнеполитических позиций для них являются наиболее предпочтительными", – утверждают на Смоленском площади.
Москва указывает, что факт захода американского эсминца в российские терводы в Японском море никаким образом не создает международно-правовых последствий для изменения статуса данной акватории.
Наше дипведомство призвало Вашингтон воздержаться в будущем от подобных "авантюр", поскольку в ином случае вся ответственность за возможные последствия ляжет на Штаты.
"Оставляем за собой право на ответные действия", – подчеркнули в российском МИД.
Напомним, утром 24 ноября пентагоновский эсминец "Джон Маккейн" влез на два километра в пределы Российской Федерации в заливе Петра Великого на Дальнем Востоке. С борта большого противолодочного корабля "Адмирала Виноградова" американцев предупредили, что если они не покинут наши воды, тихоокеанцы пойдут на таран. После этого эсминец ретировался.
В Седьмом флоте США заявили, что "Джон Маккейн" проводил в заданном районе операцию по "обеспечению свободы навигации", и своими действиями Вашингтон ставит "под сомнение чрезмерные российские территориальные претензии". Дело в том, что Штаты не соглашаются с тем, что залив Петра Великого является "исторической бухтой", согласно международным законам.
Как пишет РИА "Новости", американцы указывают на тот факт, что залив Петра Великого был объявлен российской территорией властями СССР в 1984 году.

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