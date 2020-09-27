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Москва призвала стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь
27 сентября 2020, 15:50 • 76 • В мире
МИД России выступил с призывом к участникам нагорнокарабахского конфликта. В сообщении дипведомства говорится, что стороны конфликта должны немедленно прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
В российском МИД прокомментировали обострение ситуации в Нагорном Карабахе. Как говорится в сообщении ведомства, стороны должны прекратить огонь и сесть за стол переговоров.
Дипломаты подчёркивают, что диалог необходим для стабилизации ситуации. "Призываем <…> приступить к переговорам в целях стабилизации ситуации", - говорится в официальном сообщении.
Ранее стало известно о столкновении на границах Армении и Азербайджана. Обе стороны обвиняют друг друга в атаках. В Турции заявили, что выступают с поддержкой Азербайджана, и обвинили Армению в нарушении мира.
Тем временем власти непризнанной Нагорно-Карабахской Республики в воскресенье, 27 сентября, ввели военное положение из-за эскалации ситуации на линии соприкосновения с Азербайджаном.
Как заявил глава республики Араик Арутюнян, начата мобилизация всех граждан с 18 лет, и в стране объявляется военное положение.
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