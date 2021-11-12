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Москва призвала Париж и Берлин заставить Киев выполнять Минские соглашения

12 ноября 2021, 23:50  •  105 • Политика
Фото: Sergii Kharchenko / ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com
На Смоленской площади усмотрели желание властей Незалежной выйти из договоренностей по Донбассу
Россия призывает Францию и Германию заставить власти Украины выполнять Минские соглашения по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе пресс-конференции в Париже по итогам Международной конференции по Ливии. Прямая трансляция брифинга велась на странице ведомства в "Твиттер".
Напомним, ранее в пятницу, 12 ноября, состоялись переговоры глав МИД и Минобороны России и Франции в формате "2+2".
Лавров подчеркнул, что Киев, Донецк и Луганск согласно комплексу мер должны совместно согласовывать целый ряд ключевых вопросов, от которых зависит разрешение внутриукраинского кризиса.
"Мы в очередной раз призвали Париж и Берлин не просто побуждать, а заставить украинские власти выполнять взятые на себя международные обязательства. И безусловно привлекли внимание к абсолютно недопустимой линии Киева, которая фактически выражается в делении собственных граждан на людей разного сорта", – сказал Сергей Викторович.
По его словам, французской стороне указали на одну из "ярких фраз" президента Незалежной Владимира Зеленского, которой тот призвал всех, кто на Украине чувствует себя русским, уезжать в Россию. Лавров добавил, что данный спич экс-комика остался без соответствующей реакции на Западе.
Также министр подчеркнул, что желание киевского режима принять закон о переходном периоде обозначает одно – Незалежная выходит из Минских соглашений. При этом, напомнил шеф отечественной дипломатии, ранее Париж и Берлин на самом высоком уровне заверяли Москву, что сделают все, чтобы данный документ не был принят, однако до сих пор никаких действий на этот счет не предпринималось.
"Как мы видим по событиям в Верховной раде, процесс одобрения этого законопроекта идет полным ходом", – заметил Лавров.
Напомним, в начале августа нынешнего года в эфире пропагандистского телеканала "Дом" пан Зеленский заявил, что жителям Донбасса, которые считают себя русскими и кто поддерживает Москву, лучше выехать на территории Российской Федерации.
Сам Лавров ранее уже комментировал данное послание украинского лидера. По его мнению, подобными заявлениями глава Незалежной и местные политики лишь сеют внутри страны межнациональную рознь.

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