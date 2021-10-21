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Москва призвала Лондон не поощрять военные авантюры Киева поставками оружия

21 октября 2021, 21:30  •  21 • Политика
Фото: Alexandr Gusev/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Россия напомнила Британии, что в Незалежной идет гражданская война
Москва резко раскритиковала Лондон за возможные поставки летального оружия киевскому режиму, призвав британские власти не поощрять военные авантюры постмайданных властей Незалежной. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Соединенном Королевстве в связи с появлением в СМИ соответствующей информации.
Напомним, ранее в четверг, 21 октября, английская The Times вышла с материалом о начале переговоров Лондона и Киева о поставках британского вооружения, в частности ракет Brimstone.
"Напоминаем, что на Украине продолжается гражданская война, ставшая следствием осуществленного при активной поддержке ряда западных стран государственного переворота", – заметили в российской дипмиссии.
Наши дипломаты подчеркнули, что поставки любого летального оружия в Незалежную никаким образом не поспособствуют урегулированию конфликта в Донбассе, наоборот, могут привести "к эскалации насилия и страданиям мирных жителей".
"Лондону следовало бы не поощрять Киев на новые военные авантюры, а заняться разъяснительной работой с украинскими властями, побуждая их к выполнению Минских соглашений. Но это, судя по всему, мало интересует Великобританию", – считает Москва.
В России указала, что путь к разрешению конфликта в Донбассе давно известен – это полноценное выполнение Минских договоренностей, альтернативы которым нет. При этом в Лондоне не хотят замечать того факта, что киевский режим последовательно игнорирует взятые на себя обязательства и стремится "заморозить" политический процесс урегулирования ситуации в мятежном крае.
Кроме того, мировое сообщество не слышит призывов Москвы ввести эмбарго на поставки Незалежной вооружения. В РФ выразили надежду, что все-таки здравый смысл возобладает у наших западных коллег.
Ранее командующий Силами спецопераций Украины Григорий Галаган объявил, что все области страны должны готовиться к "вторжению" России, причем и на те территории соборной, которые она уже потеряла.

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