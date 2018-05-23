Москва призвала Киев перестать «отыгрываться на жителях Донбасса» за внутриполитические провалы

Москва призывает украинскую сторону «перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы» и вспомнить о важности реализации Минских соглашений. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.

«Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы», — говорится в сообщении.

По мнению дипломатов, необходимо вспомнить, что путь к миру в регионе «лежит через реализацию Минских соглашений в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска».

При этом саботирование предложенных координатором ОБСЕ мер по деэскалации «подтверждает заряженность украинских властей на конфронтацию и подрыв политической работы по урегулированию кризиса в стране», подчеркнули в ведомстве.

«Разговоры о российской агрессии вкупе с провокациями на линии соприкосновения позволяют руководству Украины отвлекать население от насущных внутренних проблем», — заявили в министерстве.

Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что Киев перебрасывал в Донбасс запрещённое вооружение.

В начале мая в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о переходе конфликта в регионе в горячую стадию.