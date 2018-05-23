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Москва призвала Киев перестать «отыгрываться на жителях Донбасса» за внутриполитические провалы
23 мая 2018, 21:54 • 59 • Украина
Москва призывает украинскую сторону «перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы» и вспомнить о важности реализации Минских соглашений. Об этом заявили в пресс-службе российского МИД.
globallookpress.com
«Призываем Киев перестать отыгрываться на жителях Донбасса за свои внутриполитические провалы», — говорится в сообщении.
По мнению дипломатов, необходимо вспомнить, что путь к миру в регионе «лежит через реализацию Минских соглашений в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска».
При этом саботирование предложенных координатором ОБСЕ мер по деэскалации «подтверждает заряженность украинских властей на конфронтацию и подрыв политической работы по урегулированию кризиса в стране», подчеркнули в ведомстве.
«Разговоры о российской агрессии вкупе с провокациями на линии соприкосновения позволяют руководству Украины отвлекать население от насущных внутренних проблем», — заявили в министерстве.
Ранее в самопровозглашённой Донецкой народной республики заявили, что Киев перебрасывал в Донбасс запрещённое вооружение.
В начале мая в самопровозглашённой Луганской народной республике заявили о переходе конфликта в регионе в горячую стадию.
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