|
Москва призвала Киев отказаться от похода на Крым
19 марта 2020, 20:35 • 136 • Политика
Россияне в соцсетях спорят, брать или не брать украинских радикалов в плен
Москва дала понять, что следит за ситуацией о подготовке запрещенной в РФ экстремистской организации Меджлис" к провокационному походу на границу Украины с российским Крымом. Об этом сегодня на брифинге говорила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
"Сейчас готовится новая провокация – некий "Марш на Крым" 3 мая. Его организаторы из состава так называемого "Меджлиса крымско-татарского народа" собираются в прямом смысле прорваться на полуостров через государственную границу России", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.
Москва призвала Киев отказаться от таких планов, подчеркнула Захарова.
Также она отметила, что Евросоюз нагнетает обстановку вокруг российского региона и "продолжает антигуманную практику визовой дискриминации крымчан", что противоречит и международным стандартам в области прав человека, и ряду документов самого ЕС.
Пользователи в комментариях не могут прийти к консенсусу, что нужно делать властям с украинскими провокаторами на границе с Крымом (орфография и пунктуация сохранены оригиналов):
"Надеюсь, хватить благоразумия у Киева отказаться от этой идеи", "ну так ликвидируйте их прямо на месте,хватит брать в плен", "Это жесткий ответ Соловьеву, за увольнение Ковтуна!... :)", "Только в этот раз, пленных не брать!!!", "Всех брать в плен, и на работы по очистке Ледовитого океана", "Согласно Уставы караульной службы Стой кто идёт . Выстрел вверх . И огонь на поражение . Сядут и в штаны наложат после предупреждения вверх", "Провокаторов на границе России живыми не брать".О своих планах похода на Крым впервые украинские радикалы заявили еще в декабре прошлого года. В январе нынешнего лидер экстремистов Рефат Чубаров назвал дату марша (по нашей информации 2 мая – ред.) и пригласил представителей иностранных организаций. Судя по его риторике, меджлисовец собрался прорываться через российский кордон силой.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
136
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
13 марта 2020, 23:35
|
17 марта 2020, 07:35
|
19 марта 2020, 06:35
|
17 марта 2020, 07:35
|
15 марта 2020, 17:35
|
17 марта 2020, 22:35
|
17 марта 2020, 02:35