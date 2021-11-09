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Москва приказала Минску сменить тактику с мигрантами – СМИ

09 ноября 2021, 17:40  •  322 • Политика
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Проблема беженцев вносит раскол в ряды ЕС
За обострением миграционного кризиса на границе Белоруссии и Польши стоит Россия. С таким заявлением вышла авторитетная британская The Daily Telegraph. Авторы статьи не просто делятся подозрениями – они утверждают, что Москва решила использовать иракских мигрантов для дестабилизации ситуации в Европе.
По оценке британского издания, президент России Владимир Путин является "мастером гибридной войны". Дескать, он, хоть и все отрицает, но на самом деле использует хакеров, газовые цены и "маленьких зеленых человечков", чтобы навредить оппонентам. Мигранты из Ирака, которых перевозит в Минск, а потом направляет в "богатые страны ЕС" "последний диктатор Европы Александр Лукашенко", – тоже такой инструмент дестабилизации.
Как поясняют в Лондоне, миграционный вопрос – самый острый для ЕС, он вносит раскол в европейское единство с 2015 года. И теперь этой слабостью "коварно" воспользовался Кремль. Более того, для обострения ситуации специально был выбран момент, "когда отношения Польши с остальными странами ЕС упали до минимума".
"Смену тактики приказал осуществить не Минск, а Москва", – говорится в статье.
В понедельник, 8 ноября, огромная толпа мигрантов выдвинулась к границе Белоруссии с Польшей. Против них Варшава выставила армию. Попытки прорвать оцепления пока не увенчались успехом.
В Германии заявили, что страны ЕС готовят единый ответ на провокацию Белоруссии. При этом местные СМИ обвиняют в обострении миграционного кризиса не только Минск, но также Москву и Анкару.
Ранее Варшава отказалась исполнять распоряжение Брюсселя, а затем и платить штраф за дисциплинарное взыскание. Однако выходить из Евросоюза Польша не намерена.

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