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Москва пригрозила Праге ответом на задержание россиянина по требованию Киева
13 сентября 2021, 20:15 • 131 • Политика
На Смоленской площади ожидают оперативной реакции на запрос МИД РФ
Продолжение Чехией деструктивной линии в отношении России чревато дальнейшей деградацией отношений между нашими странами и не останется без реакции Москвы. Об этом говорится в комментарии директора Департамента информации и печати МИД РФ Марии Захаровой в связи с задержанием россиянина Александра Франчетти по запросу киевского режима.
Отмечается, что Смоленская площадь потребовала от главы дипмиссии Чехии в Москве Витезслава Пивоньки предоставить нашим дипломатам детальную информацию относительно мотивов действий руководства Республики, а также какие именно правонарушения инкриминируются Франчетти.
"Предупредили посла, что продолжение деструктивной линии Праги в отношении России и ее граждан приведет к дальнейшей деградации по инициативе чешской стороны двусторонних отношений и не останется без реакции с нашей стороны", – следует из заявления спикера МИД РФ.
Российское посольстве в Чехии направило чешскому внешнеполитическому ведомству соответствующую ноту. Москва ожидает оперативного ответа со стороны Праги.
Напомним, 12 сентября Франчетти задержали в аэропорту чешской столицы. Международный ордер на его арест выдала Украина. По данным киевского режима, россиянин якобы принимал участие в событиях Крымской весны, в результате которых полуостров вошел в состав РФ. Известный в Республике адвокат Петр Рудловчак считает, что процесс выдачи Франчетти может длиться даже больше года, передает РИА "Новости".
Добавим, в мае нынешнего года Чехия вместе с США была включена Москвой в список недружественных России стран. В отношении Праги МИД РФ принял такое решение после надуманных обвинений чешских властей в причастности нашей страны во взрывах на военных складах во Врбетице в 2014 году.
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