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Москва пригрозила Осло из-за военной активности Норвегии у границ России
19 января 2021, 20:00 • 211 • Политика
На Смоленской площади оценили угрозу для Арктики
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров критически высказался о военной активности Норвегии у границ России. Об этом глава МИД заявил в ходе переговоров со своей норвежской коллегой Ине Эриксен Сёрэйде.
"Наращивание Норвегией военной активности, продвижение инфраструктуры НАТО к нашим границам чреваты негативными последствиями для Арктики", – цитирует дипломатическое ведомство своего шефа.
Также Лавров указал на бездоказательные обвинения в адрес Москвы в кибератаках и шпионской деятельности.
Кроме того дипломаты обсудили развитие двусторонних отношений, "состояние которых оставляет желать лучшего", а также работу над торгово-экономическим сотрудничеством.
Напомним, в начале декабря 2020 г. власти Королевства обвинили РФ в шпионаже за нефтяным сектором. Тогда в СМИ появился доклад Службы безопасности полиции (PST), в котором говорилось о разведывательной деятельности Москвы и Пекина, собирающих информацию о сырьевой промышленности Норвегии.
Отмечалось, что российские и китайские агенты интересуются как государственными компаниями, так и к частными. В том числе, шпионы проникли в научные лаборатории и кабинеты Королевства.
В Москве в подобных новостях наших северных соседей видят лишь "примитивную пропаганду".
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