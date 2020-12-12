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Москва пригрозила Лондону из-за чеченских чиновников

12 декабря 2020, 14:25  •  116 • Политика
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ранее Великобритания ввела новые антироссийские санкции
Новые обвинения по якобы нарушениям прав человека в Чечне являются безосновательными. В связи с этим Россия оставляет за собой право ответить Великобритании. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
В минувший четверг Лондон обвинил трех чеченских чиновников в нарушении прав человека и ввел против них персональные санкции. Ограничения коснулись спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы республиканского МВД Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Им запретили въезд в страну и заморозили активы. Также в заявлении МИД Великобритании указали, что меры были введены "против трех лиц и спецотряда "Терек", пишет РИА "Новости".
Мария Захарова заявила, что новость о введении Лондоном антироссийских санкций в Москве восприняли с недоумением.
"Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразиться на российско-британских межгосударственных отношениях", – указала она.
Также Россия оставила за собой право принять ответные меры в отношении Великобритании.
Ранее в Михаил Мишустин подписал указ о новых санкциях в отношении Украины.

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