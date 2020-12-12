Москва пригрозила Лондону из-за чеченских чиновников

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Ранее Великобритания ввела новые антироссийские санкции

Новые обвинения по якобы нарушениям прав человека в Чечне являются безосновательными. В связи с этим Россия оставляет за собой право ответить Великобритании. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.

В минувший четверг Лондон обвинил трех чеченских чиновников в нарушении прав человека и ввел против них персональные санкции. Ограничения коснулись спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы республиканского МВД Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Им запретили въезд в страну и заморозили активы. Также в заявлении МИД Великобритании указали, что меры были введены "против трех лиц и спецотряда "Терек", пишет РИА "Новости".

Мария Захарова заявила, что новость о введении Лондоном антироссийских санкций в Москве восприняли с недоумением.

"Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразиться на российско-британских межгосударственных отношениях", – указала она.

Также Россия оставила за собой право принять ответные меры в отношении Великобритании.

Ранее в Михаил Мишустин подписал указ о новых санкциях в отношении Украины.