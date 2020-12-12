|
Москва пригрозила Лондону из-за чеченских чиновников
12 декабря 2020, 14:25 • 116 • Политика
Ранее Великобритания ввела новые антироссийские санкции
Новые обвинения по якобы нарушениям прав человека в Чечне являются безосновательными. В связи с этим Россия оставляет за собой право ответить Великобритании. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова.
В минувший четверг Лондон обвинил трех чеченских чиновников в нарушении прав человека и ввел против них персональные санкции. Ограничения коснулись спикера парламента Чечни Магомеда Даудова, главы республиканского МВД Аюба Катаева и замглавы МВД Чечни Апти Алаудинова. Им запретили въезд в страну и заморозили активы. Также в заявлении МИД Великобритании указали, что меры были введены "против трех лиц и спецотряда "Терек", пишет РИА "Новости".
Мария Захарова заявила, что новость о введении Лондоном антироссийских санкций в Москве восприняли с недоумением.
"Безусловно, этот политически ангажированный демарш негативно отразиться на российско-британских межгосударственных отношениях", – указала она.
Также Россия оставила за собой право принять ответные меры в отношении Великобритании.
Ранее в Михаил Мишустин подписал указ о новых санкциях в отношении Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
116
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
08 декабря 2020, 15:05
|
10 декабря 2020, 01:00
|
08 декабря 2020, 13:15
|
07 декабря 2020, 10:40
|
11 декабря 2020, 11:50
|
08 декабря 2020, 11:25
|
08 декабря 2020, 15:05