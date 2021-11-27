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Москва прибегла к плану Б: Лукашенко потерпел крах в ситуации с мигрантами
27 ноября 2021, 13:20 • 292 • Политика
Батька не знает, что ему делать дальше
Эксперты все больше сходятся во мнении, что президент Белоруссии Александр Лукашенко не достиг своей цели в миграционном кризисе. Так, авторы популярного в Белоруссии телеграм-канал CYNIC проанализировали визит Батьки в логистический центр, где находятся мигранты.
По мнению аналитиков, встреча Лукашенко с беженцами – "свидетельство того самого краха всех возможных инициатив и стратегий, которые были связаны с этой авантюрой". План президента Белоруссии провалился, поэтому ему пришлось оправдываться таким образом.
Авторы канала выделили три посыла, которые Лукашенко выразил в ходе своего визита. Во-первых, Батька открестился от вмешательства в ситуацию, отправив мигрантов самим решать вопрос с Европой. Он просить ЕС о помощи не станет. Лукашенко боится, что европейцы ему откажут, поэтому перенес ответственность за ситуацию на Польшу и Германию.
Также журналисты сочли, что Лукашенко завуалировано призвал беженцев небольшими группами перебираться в Польшу. Глава РБ "принял свое поражение" и хочет, чтобы кризис разрешился сам по себе, а беженцы покинули территорию белорусских городов.
Во-вторых, Лукашенко сделал предупреждение Европе о том, что в качестве беженцев вскоре могут появиться и афганцы. Однако их дорога в ЕС будет лежать через Россию, что Москве не понравится. Впрочем, Лукашенко может воспользоваться этим ходом. Это говорит о кризисе идей в Минске, где надеялись на то, что удастся "продавить Европу". В-третьих, сейчас Лукашенко понимает, что на Ближнем Востоке возмущены его действиями, что ничего хорошего ему не сулит.
Авторы канала считают, что у Батьки нет ни идей, ни дальнейшего плана. От безысходности лидер белорусов вынужден устраивать подобные спектакли в надежде, что ситуация сойдет на нет. При этом Лукашенко все еще надеется, что удастся уговорить Европу на переговоры на его условиях. Аналитики полагают, что Лукашенко потерял все рычаги давления на ЕС в ситуации с мигрантами. Якобы даже Россия ищет с Западом компромисс, пытаясь реализовать план Б, где Москва и коллективный Брюссель пойдут друг другу навстречу по РБ, стараясь найти альтернативу Лукашенко.
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