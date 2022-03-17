Москва пресекла инсинуации вокруг темы дефолта: "Имеются все средства"

Официальная Москва пресекла инсинуации, которые Запад распространяет вокруг темы якобы возможного дефолта в нашей стране. "Имеются все средства", - сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, у России есть все средства, чтобы исполнять свои финансовые обязательства, и любой дефолт в случае его возникновения носил бы искусственный характер.

Журналисты обратили внимание Пескова на тот факт, что Министерству финансов удалось провести платёж по евробондам в валюте. Представителя Кремля спросили, можно ли считать это позитивным сигналом, говорящим о том, что западные страны не готовы на излишне жёсткие меры в отношении России. В ответ Песков предложил "не гадать на кофейной гуще" на предмет того, на что готов Запад, - это "дело неблагодарное".

Представитель Кремля подчеркнул, что "у России имеются все необходимые средства и потенциал, чтобы не доводить ситуацию до дефолтов".

"Никаких дефолтов быть не может, потому что у России имеются необходимые средства", - сказал он.