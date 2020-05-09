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Москва преподнесла подарок Лукашенко ко Дню Победы

09 мая 2020, 00:10  •  123 • Политика
Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Батьку поздравила российская дипмиссия
Президенту Белоруссии Александру Лукашенко посол РФ в Минске Дмирий Мезенцев в честь Великой Победы подарил первый экземпляр книги о раритетах времен Великой Отечественной войны, хранящихся в шести музеях двух стран. Об этом сообщает "Российская газета" в пятницу, 8 мая.
Глава нашей дипмиссии сегодня присутствовал на церемонии закладки капсул с землей, собранной в местах воинской славы, в крипту Храма-памятника в честь Всех Святых в столице Республики.
По словам посла, память о военных событиях бережно хранят и в России, и в Белоруссии.
"Я смотрел сегодня, как молодые ребята реагируют на ваши слова, на ваш оптимизм, призыв жить весело, разумно, не перегибая и без уныния. Это призыв ко всем нам сегодня", – заявил Мезенцев.
Дипломат отметил, что для граждан обеих стран важно сохранять единство, сосредоточиться на осмыслении произошедшего в годы Великой Отечественной и передать историческое наследие молодым.
В издании собраны реликвии из Музея обороны Брестской крепости, мемориального комплекса "Хатынь", Белорусского музея истории Великой Отечественной войны, Музея Победы на Поклонной горе в Москве, музея героической обороны и освобождения Севастополя и музея-заповедника "Сталинградская битва".
Церемония проводилась в рамках проекта "Во славу общей Победы", в ходе которой в течение года во всех местах захоронений и боев в Белоруссии проводились акции по закладке в капсулы земли. Кроме того в ниши крипты храма установили капсулы с землей из Волгограда, Керчи, Киева, Москвы, Одессы, Севастополя, Смоленска, а также из стран, боровшихся с фашизмом, сообщает "Sputnik".

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