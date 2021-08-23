Москва предупредила ЕС о последствиях из-за участия стран в «Крымской платформе»

Москва будет расценивать форум «Крымская платформа» как политический перформанс, а участие в нем стран ЕС негативно скажется на диалоге с Россией. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в опубликованном в воскресенье, 22 августа, интервью газете «Коммерсант».

По словам дипломата, негативное влияние участия европейских стран в форуме на диалог с Россией прекрасно понимают и те, кто собирается участвовать в «Крымской платформе».

Москва, по словам Грушко, будет расценивать форум как «политический перформанс, который никак не повлияет на международно-правовую реальность, сформированную свободным волеизъявлением крымчан».

Форум украинские власти намерены провести 23 августа в Киеве. Они ожидают, что «Крымскую платформу» посетят представители как минимум 28 государств и организаций. Литва, Латвия и Польша будут представлены на высшем уровне, также планируется визит представителей США, Германии и Франции.

Ранее 22 августа канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что на «Крымской платформе» от ФРГ вместо главы МИДа Хайко Мааса будет министр энергетики Петер Альтмайер. По ее словам, это никаким образом не связано с Россией.

21 августа Украина проигнорировала заявку на участие в саммите «Крымская платформа» от руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александра Молохова. По его мнению, киевские власти испугались, что мировая общественность узнает о созданном украинской пропагандой мифе про «оккупацию».

12 августа министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал саммит «Крымская платформа» «шабашем», на котором Запад намерен развивать неонацистские настроения Киева.

Еще в январе глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявлял о готовности пригласить российскую делегацию на первый саммит «Крымской платформы».

Крым вернулся в состав России по результатам референдума 2014 года. За присоединение проголосовали 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в соответствии с международным правом. Между тем Киев считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва неоднократно заявляла, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.