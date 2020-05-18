Москва предложила Киеву ввести в переговоры по Донбассу кавээнщика

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В России раскритиковали попытки украинских властей обновить группу ТКГ за счет донбасских переселенцев

Российская сторона должна зеркально ответить Киеву на ее настоятельные просьбы включить в трехстороннюю контактную группу по урегулированию вооруженного конфликта в Донбассе выходцев из региона, которые выехали оттуда на территорию, подконтрольную Незалежной. С таким предложением выступил известный историк и политолог Владимир Корнилов в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По его мнению, Москве необходимо выдвинуть в качестве переговорщиков с Киевом в Минске со стороны ДНР и ЛНР тех украинцев, которые из-за госпереворота и войны в Донбассе выехали в РФ. При этом он напомнил о судьбе экс-кавээнщика Сергея Сивохо, которого президент Украины Владимир Зеленский ранее назначил своим советником в СНБО по вопросам разрешения кризиса в Донбассе, а потом под давлением ура-патриотов снял с должности.

"Давайте вести переговоры с Сивохо или с таким, как он. Я вам могу несколько десятков моих знакомых, друзей, соседей, как Сивохо, дать, которые в Киеве или где-то на Украине проживают, пожалуйста, садитесь с ними и ведите переговоры", – сказал российско-украинский эксперт.

Одновременно Корнилов добавил, чем и как закончил свою короткую каденцию Сивохо – бывшего актера националисты забили ногами в марте в ходе презентации "платформы примирения и единства".

"Пожалуйста, давайте тогда разделим минскую группу на две части, чтобы не тратиться на командировки, "зумы" и прочее – в Киеве будут вести представители государственной власти Украины с выходцами с Донбасса, проживающими там, здесь, в Москве, ДНР – ЛНР и Россия будут вести переговоры с выходцами из Украины, которые тут проживают, с бывшими министрами, здесь статус будет повыше, смею заверить", – заявил историк.

С долей сарказма он предположил, что тогда стороны смогут договориться. Правда, уточнил Корнилов, результат будет разным: "Мы об одном, вы о другом, и на военный конфликт это никак не повлияет".

Ранее в понедельник, первый замглавы делегации Киева в ТКГ – вице-премьер Украины Алексей Резников – сообщил, что представители Донецка и Луганска от украинской стороны, которых власти Незалежной хотят привлечь для переговоров в Минске, обязательно должны иметь как юридическую, так и общественную легитимность среди жителей ДНР и ЛНР, пишет "Интерфакс".



Среди таковых лиц должны быть люди тех родов деятельности, которые легко "замерить": священники, правозащитники, журналисты, юристы, активисты, представители культуры, спорта, пояснил Резников. По его словам, на переговорах могут присутствовать законно избранные в 2010 г. мэры или главы местных советов, поскольку их легитимность никто не отменял.

Даже страшно подумать, что на это могли бы сказать тысячи представителей власти, декоммунизированных и брошенных в мусорные баки в период "революции гидности" 2014 года.

