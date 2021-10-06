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Москва предложила 12 решений по встрече Путина и Зеленского: Киев замолчал

06 октября 2021, 11:05  •  526 • Политика
После многочисленных заявлений и просьб президента Украины и его команды о встрече с лидером России Владимиром Путиным Москва предложила 12 решений для реализации такой встречи. В Киеве резко замолчали, оправдавшись стандартным: "Москва против встречи".
По данным "Коммерсанта", Россия и Украина поддерживают идею о встрече двух президентов, однако это не приближает ни одну из них. По данным издания, Россия направила Украине свой проект возможных решений двух лидеров по итогам встречи с глазу на глаз, и почти все из них касаются вопросов по двусторонним отношениям. Стоит напомнить, что в Кремле неоднократно объясняли Киеву, что обсуждать с Владимиром Путиным вопросы Донбасса бессмысленно, власти Украины должны пойти на диалог с властями ДНР и ЛНР, а для обсуждения двусторонних отношений Москвы и Киева Россия всегда готова принять Владимира Зеленского в любое удобное для него время.
Как сообщает "Ъ", после полученных от Москвы 12 предложений Киев замолчал. До сих пор не поступило внятного ответа.
Как отмечает политолог Марат Баширов, интересно будет понаблюдать, как Киев выкрутится из этой ситуации.
"Потому что если обратно пришлют вариант, который не устроит Москву, то встречи не будет, а принять наш текст опасненько", - написал он в своём Telegram-канале.

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