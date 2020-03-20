Москва потребовала от Франции выпустить россиян

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Люди находятся на борту корабля уже больше двух недель

МИД РФ требует от МИД Франции разобраться в ситуации с россиянами, которым не разрешают сойти на берег с круизного лайнера Costa Pacifica в порту Марселя, чтобы отправиться домой. Посольство РФ в Париже уже несколько дней пытается получить разрешительные документы от местных властей, но пока безрезультатно, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Группа туристов, среди которых 35 россиян и 4 белорусов, отправилась в круиз из Буэнос-Айреса (Аргентина) 3 марта. Маршрут был до Барселоны (Испания), где пассажиры должны были 21 марта сесть в самолеты и отправиться по домам. Но из-за эпидемии коронавируса испанские власти закрыли все гавани. В итоге лайнер переориентировался на Марсель (Франция), куда рассчитывал прибыть 19 марта. Однако в порту людям запретили сходить на берег.

"Выражаем надежду, что французские власти с пониманием отнесутся к положению находящихся на лайнере туристов и сделают максимум для разблокирования ситуации", – цитирует РИА "Новости" Захарову.

Дипломат подтвердила, что есть вариант высадить пассажиров в Генуе (Италия), но этот маршрут значительно усложнит людям путь домой. При этом Франция закрыла свои границы на въезд для иностранных граждан из-за пандемии коронавируса, однако запрета на выезд с территории страны нет.

Ранее россияне застряли на борту круизного лайнера на Карибах. Проблемы с возвращением граждан РФ возникли и в других странах.

Эпидемия COVID-19 охватила уже 166 государств, число заболевших в мире превысило 207 тысяч. Более 8,6 тысячи человек скончались. По количеству летальных исходов Италия уже перегнала Китай.