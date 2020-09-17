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Москва потребовала от Эстонии объясниться за помощь в бегстве россиянина

17 сентября 2020, 20:15  •  151 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Находящийся под следствием бизнесмен чудом оказался в соседней Республике
Посол Эстонии в Москве Маргус Лайдре был вызван пару дней назад в министерство иностранных дел РФ для разъяснения, каким образом в Республику попал россиянин Александр Литреев, против которого возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила сегодня на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
Она отметила, что сам Литвеев рассказывал, что сбежал в Эстонию еще в мае.
"По его же заявлению, помогли ему благополучно пересечь границу сотрудники эстонской дипмиссии в Санкт-Петербурге. На днях посол Эстонии в Москве был приглашен в МИД России, у эстонской стороны затребовали разъяснение по данному сюжету", – цитирует РИА "Новости" нашего дипломата.
Господин Литреев является сооснователем и главой IT-компании Vee Security. Его называют создателем приложения "Красная кнопка" для задержанных на митингах.
Литреев был задержан вечером 22 февраля текущего года рядом с отелем в Екатеринбурге. Бизнесмену предъявили обвинение в приобретении и хранении наркотиков. Свою вину он полностью признал. Сначала его отправили в СИЗО, однако 17 марта ему изменили меру пресечения на домашний арест, из-под которого он также был освобожден в апреле под подписку о невыезде.
Тем не менее, в начале сентября Ленинский районный суд повторно отклонил ходатайство о прекращении уголовного дела в отношении Литреева, оставив его под подпиской о невыезде.
Накануне посольство России в Таллине жестко ответило на заявление эстонского президента Керсти Кальюлайд, об "экономической слабости и плохой демографии" РФ и о том, что ее время "начинает подходить к концу". Москва напомнила, что подобные речи в адрес нашей страны уже звучали не один раз на протяжении ее длинной истории.

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