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Москва поставила Вашингтону условие по визиту Нуланд в Россию

25 сентября 2021, 14:35  •  207 • Политика
Виктория Нуланд. Фото: Rod Lamkey - CNP/Consolidated News Photos//www.globallookpress.com
Москва хочет растопить лед в дипломатической войне
В СМИ активно говорят о возможном визите находящейся в черном списке Виктории Нуланд в Россию. Якобы заместитель госсекретаря США может прибыть в РФ уже в октябре этого года, однако у нее пока нет визы. Москва и Вашингтон обсуждают ее приезд, но выдача документов теперь зависит от ответных действий американцев.
Как выяснил "КоммерсантЪ", Россия запросила у США в обмен на визу Нуланд добро на въезд на территорию этой страны для своих дипломатов.
Так, Россия надеется, что оказаться в США наконец сможет Константин Воронцов, специалист Департамента нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ, который пытается добиться визы уже два года. В рамках "дипломатической войны" США не пускают не только Воронцова, но и многих других российских госслужащих. Скандал начался еще в 2019-м. Дипломаты должны были поехать вместе с главой внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым на Генассамблею ООН. Еще тогда Россия возмутилась не соблюдением США международных обязательств. С тех пор этот вопрос так и остался открытым. 
Впрочем, издание отмечает, что Нуланд точно в конце концов приедет. Вероятно, главный эксперт по России в команде Джо Байдена встретится с замглавой администрации президента РФ Дмитрием Козаком. Главной темой переговоров Нуланд и Козака станет Украина. Источник издания указывает, что эта встреча будет полезной в рамках украинского кризиса. Ведь Байден во время Женевского саммита с Владимиром Путиным, на котором присутствовали и Нуланд, и Козак, отметил, что альтернативы Минским соглашениям нет. Именно такой подход к вопросу конфликта на Донбассе и устраивает Москву. 

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