Москва поставила ультиматум ЕС: Наш "черный список" может расширяться бесконечно - на условиях паритета

В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва расширила черный список и готова расширять его для представителей стран-членов и институтов Евросоюза (ЕС) впредь. Всем, кто есть в списке, будет закрыт въезд на территорию нашей страны. Как отмечено в заявлении МИД России, число фигурантов черного списка должно быть доведено до паритета.

"В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка", - цитирует МИД России ФАН.

В Евросоюзе в последние дни принимали ограничения в отношении граждан России. Подобные действия без ответа не останутся, тем более, что санкции вводились по абсурдным обвинениям, бездоказательно, добавили в министерстве.