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Москва поставила ультиматум ЕС: Наш "черный список" может расширяться бесконечно - на условиях паритета
31 мая 2019, 19:54 • 101 • Политика
МИД России расширил черный список представителей ЕС. Более того, ультиматум Москвы состоит в том, что список может расширяться бесконечно - на условиях паритета.
В Министерстве иностранных дел России заявили, что Москва расширила черный список и готова расширять его для представителей стран-членов и институтов Евросоюза (ЕС) впредь. Всем, кто есть в списке, будет закрыт въезд на территорию нашей страны. Как отмечено в заявлении МИД России, число фигурантов черного списка должно быть доведено до паритета.
"В связи с этим российской стороной принято решение о расширении ответного списка", - цитирует МИД России ФАН.
В Евросоюзе в последние дни принимали ограничения в отношении граждан России. Подобные действия без ответа не останутся, тем более, что санкции вводились по абсурдным обвинениям, бездоказательно, добавили в министерстве.
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