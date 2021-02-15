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Москва поставила Токио на место за демарши из-за учений на Курилах

15 февраля 2021, 21:55  •  70 • Политика
Фото: Aleksey Ivanov/ TV Zvezda/www.globallookpress.com
Власти РФ не намерены реагировать на бессмысленные протесты из Страны восходящего солнца
На Смоленской площади ответили нотой на жалобу властей Японии из-за проводимых Москвой военных учений на Курилах. В МИД РФ указали Токио на бессмысленность его протестов. Об этом сегодня пишет РБК со ссылкой на пресс-службу российского дипведомства.
"В связи с постоянными попытками японской стороны устраивать демарши по поводу нашей деятельности на Южных Курилах ранее ей была направлена соответствующая нота о том, что подобные "протесты" лишены всякого смысла и будут оставаться без реакции", – указали в министерстве.
В МИД подчеркнули, что Россия проводила и будет проводить на своей территории все необходимые Москве мероприятия.
Напомним, в начале нынешнего февраля Токио направил российской стороне протест из-за проведенных стрельб ВС РФ у острова Кунашир.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с отечественными медиа высказался о притязаниях Японии на Курилы. Глава государства четко дал понять, что в вопросе принадлежности островов спорить не о чем, особенно после внесения поправок в Конституцию, которые запрещают всякие призывы к отчуждению российских территорий.
Между тем, в самой Стране восходящего солнца не перестают грезить о "возвращении" наших земель. Японские власти и дальше собираются вести переговоры о Курилах с Москвой.

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