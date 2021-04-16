Москва посоветовала послу США вернуться в Вашингтон для консультаций

Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com

Россия вышлет из страны десять американских дипломатов

Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с послом США Джоном Салливаном на Смоленской площади порекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с Белым домом. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с сербским коллегой Николой Селаковичем.

"В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", – цитирует РИА "Новости" шефа отечественной дипломатии.

Также он заметил, что Москва предложит 10 американским дипломатам покинуть пределы РФ в ответ на высылку из Штатов такого же числа российских представителей дипмиссии в Америке. Это ранее сделал Вашингтон в качестве "наказания" за якобы вмешательство нашей страны в выборы в США и кибератаки.

Кроме того, позже в пятницу, 16 апреля, МИД обещал опубликовать список из восьми руководителей вашингтонской администрации, которые попадут в санкционный список Москвы.

Помимо этого, власти РФ запускают процедуру, которая прекратит практику найма на работу в диппредставительства США россиян и граждан третьих стран, отметил министр. Еще Москва больше не разрешит осуществлять безлимитные поездки сотрудников Госдепа в краткосрочные командировки для работы в диппредставительствах на территории нашей страны.

Министр указал, что у РФ нет сопоставимых с США рычагов и масштабов санкционного давления, хотя отечественными специалистами американская дубина "оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике".



"Мы из любых ситуаций находили и будем находить выход... У России есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, придержим их про запас", – подчеркнул Лавров.

В добавление он отметил, что Москва зеркально ответит на действия Варшавы, которая накануне в угоду заокеанскому старшему товарищу зачем-то выслала трех российских дипломатов.

