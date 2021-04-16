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Москва посоветовала послу США вернуться в Вашингтон для консультаций

16 апреля 2021, 20:00  •  89 • Политика
Сергей Лавров. Фото: MFA Russia/ via Globallookpress.com/ www.globallookpress.com
Россия вышлет из страны десять американских дипломатов
Помощник президента РФ Юрий Ушаков на встрече с послом США Джоном Салливаном на Смоленской площади порекомендовал ему вернуться в Вашингтон для консультаций с Белым домом. Об этом сообщил глава МИД России Сергей Лавров на брифинге по итогам переговоров с сербским коллегой Николой Селаковичем.
"В Вашингтоне тоже происходит непонятное порой, по крайней мере не до конца понятное. Поэтому сегодня Юрий Ушаков порекомендовал послу Салливану тоже поехать в свою столицу и провести там подробные, серьезные консультации", – цитирует РИА "Новости" шефа отечественной дипломатии.
Также он заметил, что Москва предложит 10 американским дипломатам покинуть пределы РФ в ответ на высылку из Штатов такого же числа российских представителей дипмиссии в Америке. Это ранее сделал Вашингтон в качестве "наказания" за якобы вмешательство нашей страны в выборы в США и кибератаки.
Кроме того, позже в пятницу, 16 апреля, МИД обещал опубликовать список из восьми руководителей вашингтонской администрации, которые попадут в санкционный список Москвы.
Помимо этого, власти РФ запускают процедуру, которая прекратит практику найма на работу в диппредставительства США россиян и граждан третьих стран, отметил министр. Еще Москва больше не разрешит осуществлять безлимитные поездки сотрудников Госдепа в краткосрочные командировки для работы в диппредставительствах на территории нашей страны.
Министр указал, что у РФ нет сопоставимых с США рычагов и масштабов санкционного давления, хотя отечественными специалистами американская дубина "оценивается как абсолютно по плечу нашей экономике".
"Мы из любых ситуаций находили и будем находить выход... У России есть возможности принять болезненные меры для американского бизнеса, придержим их про запас", – подчеркнул Лавров.
В добавление он отметил, что Москва зеркально ответит на действия Варшавы, которая накануне в угоду заокеанскому старшему товарищу зачем-то выслала трех российских дипломатов.

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