Москва после скандальных слов армянской стороны сделала заявление об "Искандерах"

Фото: Russian Defence Ministry/Global Look Press/www.globallookpress.com

Весь боезапас ОТРК находится на складах Республики

Российские оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М" в вооруженном конфликте вокруг Нагорного Карабаха не применялись. Об этом сегодня сообщило Минобороны РФ, реагирую на скандальные заявления, прозвучавшие 23 февраля из уст премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

В российском ведомстве "с недоумением и удивлением" ознакомилось с обвинениями армянского премьера в том, что в НКР ВС Республики якобы применяли "Искандеры" и ракеты взорвались лишь на 10%".

"По имеющимся у нас объективным и достоверным сведениям, подтвержденным в том числе системой объективного контроля, ни один из ракетных комплексов данного типа в ходе конфликта в Нагорном Карабахе не применялся", – заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Он добавил, что весь арсенал "Искандеров" находится на военных складах Вооруженных сил Армении.



По его словам, Пашиняна ввели в заблуждение и он использовал неверную информацию.





Также генерал-майор подчеркнул, что российские ОТРК 9К720-Э ("Искандер-Э") многократно и успешно применялся в боевых операциях против террористов в Сирии. Это доказывает, что производимый в России комплекс является лучшим в мире в данном классе вооружений, резюмировал Конашенков.

Напомним, скандальное заявление об "Искандерах" Пашинян сделал в ответ на слова экс-президента Армении Сержа Саргсяна, что он бы применил наши ОТРК на четвертый день войны за Карабах осенью 2020 года.

Речь премьера о "непригодных для использования" "Искандерах" насмешила замначальника Генштаба Республики Тирана Хачатряна. Он назвал заявление главы правительства несерьезными, за что и был тут же уволен.

В результате против Пашиняна восстал и генеральный штаб, и ВС страны. Высший офицерский состав Республики призвал премьера уйти в отставку. А тот потребовал от начальника Генштаба Оника Гаспаряна добровольно покинуть пост и вывел сегодня своих сторонников на митинг, где объявил, что в стране готовится военный переворот. В свою очередь в центр Еревана вышли и противники Пашиняна, также требующие его отставки. Они возводят палатки и собираются стоять до ухода премьера.

